Thanh Hóa chính thức thoát án phạt V-League; U19 Việt Nam thắng hủy diệt 5-0 Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp phép cho Thanh Hóa dự mùa giải 2026/27. Trong khi đó, U19 Việt Nam gây sốt khi đè bẹp Myanmar, khiến truyền thông khu vực lo ngại.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động quan trọng, từ quyết định mang tính bước ngoặt của Ban Cấp phép VFF đối với tương lai câu lạc bộ Thanh Hóa, đến màn trình diễn thăng hoa của các cầu thủ trẻ tại đấu trường Đông Nam Á.

Thanh Hóa chính thức được cấp phép dự V-League 2026-2027

Sau những lo ngại về việc không đủ điều kiện tham dự giải đấu cao nhất quốc nội, câu lạc bộ Thanh Hóa đã nhận được tin vui từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Theo quyết định số 545/QĐ-LĐBĐVN ban hành ngày 2/6, Ban Cấp phép VFF đã chấp nhận đơn khiếu nại và các tài liệu bổ sung từ phía đội bóng xứ Thanh.

Thanh Hóa thoát án phạt và sẽ tiếp tục thi đấu tại V-League.

Việc được thông qua các tiêu chí cấp phép giúp Thanh Hóa đủ điều kiện góp mặt tại V-League mùa giải 2026-2027. Đây là cú hích lớn về tâm lý cho đội bóng trong quá trình chuẩn bị nhân sự và chiến thuật cho chu kỳ cạnh tranh mới.

U19 Việt Nam gây áp lực lên các đối thủ khu vực

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ khi đánh bại U19 Myanmar với tỷ số cách biệt 5-0. Lối chơi tấn công biến hóa cùng khả năng tận dụng sai lầm đối phương đã giúp Hoàng Công Hậu và các đồng đội kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Chiến thắng này không chỉ mở toang cánh cửa vào bán kết mà còn khiến người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự e dè. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều cổ động viên xứ Chùa Vàng thừa nhận tính tổ chức và hiệu quả trong lối chơi của U19 Việt Nam hiện tại là một thử thách cực đại cho bất kỳ đội bóng nào có tham vọng vô địch.

Thị trường chuyển nhượng: Hà Nội FC và Đồng Nai tăng cường lực lượng

Hà Nội FC đang cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải 2026/27 khi liên tiếp công bố các bản hợp đồng mới. Sau trung vệ Daniel Hall, đội bóng Thủ đô đã đạt được thỏa thuận với hậu vệ cánh trái Mai Sỹ Hoàng. Việc bổ sung Sỹ Hoàng giúp củng cố hành lang biên, một vị trí trọng yếu trong sơ đồ chiến thuật của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, câu lạc bộ Đồng Nai cũng đã chốt tương lai của ghế huấn luyện. Ban lãnh đạo đội bóng xác nhận huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng tại V-League 2026-2027.

Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp tục dẫn dắt Đồng Nai.

Sự tin tưởng vào nhà cầm quân 45 tuổi cho thấy Đồng Nai ưu tiên tính ổn định. Với bản lĩnh và năng lực chuyên môn đã được khẳng định, ông Việt Thắng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chinh phục những cột mốc mới tại sân chơi khốc liệt nhất quốc nội.

Dư luận quốc tế về tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup

Dù đang là đương kim vô địch AFF Cup sau chiến thắng trước Thái Lan vào năm 2024, đội tuyển Việt Nam vẫn đối mặt với những ánh nhìn hoài nghi từ truyền thông Indonesia. Tờ Kompas nhận định rằng lịch sử chưa từng ghi nhận bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương trong hai kỳ liên tiếp.

Tại AFF Cup 2026 sắp tới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Thách thức cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là không nhỏ khi các đối thủ trong khu vực đều đang có sự đầu tư mạnh mẽ.

Bên cạnh các hoạt động chuyên nghiệp, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng vừa tham dự "Cúp Kim Sang-sik" – giải đấu dành cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Sự hiện diện của vị chiến lược gia này không chỉ khích lệ tinh thần thể thao của cộng đồng người Việt xa xứ mà còn thắt chặt mối quan hệ giao lưu văn hóa bóng đá giữa hai quốc gia.