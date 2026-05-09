Thanh Hóa đánh bại Hà Nội FC 1-0: Khúc tráng ca của bản lĩnh và công nghệ VAR Dù chơi thiếu người trong suốt hiệp hai, CLB Thanh Hóa vẫn giành trọn 3 điểm trước Hà Nội FC tại vòng 22 V-League 2025/26, đẩy đối thủ văng khỏi top 3.

CLB Thanh Hóa vừa tạo nên một trong những chiến thắng cảm xúc nhất mùa giải khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 trong thế chỉ còn 10 người trên sân. Pha lập công duy nhất của Ngọc Mỹ cùng sự xuất sắc của thủ thành Y Êli Niê đã giúp đội bóng xứ Thanh bảo toàn lợi thế mong manh trước sức ép nghẹt thở từ đội khách.

Ngọc Mỹ rực sáng và bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ

Trận đấu tại vòng 22 V-League 2025/26 khởi đầu với tốc độ cao khi Thanh Hóa chủ động hãm thành từ hành lang cánh. Phút 38, nỗ lực đột phá của Văn Tùng đã tạo ra đường tạt bóng chuẩn xác để Ngọc Mỹ băng vào đánh đầu dũng mãnh, xé toang mành lưới Hà Nội FC. Bàn thắng mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng cho thế trận chủ động mà đội chủ nhà tạo ra trong hiệp một.

Thanh Hóa chơi quả cảm để khuất phục địch thủ được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Tuy nhiên, niềm vui của khán giả xứ Thanh sớm bị dội một gáo nước lạnh ở phút bù giờ 45+3. Sau tình huống vào bóng nguy hiểm của Bá Tiến với Xuân Mạnh, trọng tài chính đã tham khảo công nghệ VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp. Việc mất người ngay trước giờ nghỉ giải lao buộc Thanh Hóa phải thay đổi hoàn toàn phương án tiếp cận trong hiệp hai.

Sự kiên cường của hàng thủ và vai trò của VAR

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội khách liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Thanh Hóa dưới sự chỉ huy của Y Êli Niê đã thi đấu vô cùng kỷ luật. Dù đá thiếu người, Thanh Hóa vẫn có những pha phản công sắc lẹm, điển hình là cú dứt điểm trúng cột dọc của Văn Tùng ở phút 61.

Hà Nội FC nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể chiến thắng hàng phòng ngự thi đấu đầy kiên cường của Thanh Hóa. Ảnh: Hà Nội FC.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 87 khi Adriel đánh đầu tung lưới Thanh Hóa từ quả phạt góc của Hoàng Hên. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Y Êli Niê trước đó và khước từ bàn thắng của Hà Nội FC. Trong 7 phút bù giờ, Y Êli Niê một lần nữa tỏa sáng khi cản phá cú dứt điểm mười mươi của Thành Chung, ấn định chiến thắng tối thiểu cho chủ nhà.

Thất bại này khiến Hà Nội FC chính thức mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vào tay Ninh Bình, đội đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở trận đấu cùng giờ. Với Thanh Hóa, 3 điểm có được là minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của một tập thể gắn kết.