Thanh Hóa đè bẹp Công An TP.HCM 4-0 tại vòng 17 V-League Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Công An TP.HCM giúp Đông Á Thanh Hóa thắp sáng hy vọng trụ hạng, đồng thời chặn đứng tham vọng chen chân vào top 3 của đối thủ.

Đông Á Thanh Hóa vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng 17 V-League 2025/26 khi vùi dập Công An TP.HCM với tỷ số 4-0 ngay trên sân nhà. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh vơi bớt nỗi lo trụ hạng mà còn phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức.

Luồng sinh khí mới từ những tân binh

Bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau chuỗi thành tích bết bát chỉ thắng 1 trong 5 vòng đấu gần nhất, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã thực hiện những thay đổi mang tính đột phá. Sự xuất hiện của hai tân binh Ngô Đức Hoàng và tuyển thủ Nicaragua Matias Belli đã thổi bùng sức sống mới cho khu trung tuyến của đội bóng áo vàng.

Thay vì thăm dò, Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình và gây áp lực ngay từ những phút đầu tiên. Thành quả đến sớm ở phút thứ 7 khi chân sút Nguyễn Bá Tiến thực hiện pha dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà trút bỏ gánh nặng tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn hẳn dàn sao phía đối diện.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Công An TP.HCM

Bị dội gáo nước lạnh, Công An TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ liên tục nhồi bóng vào hai hành lang cánh nhằm tận dụng khả năng không chiến của các tiền đạo. Cơ hội tốt nhất của đội khách đến ở phút 18 khi Nguyễn Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Tuy nhiên, trong khi hàng công chưa kịp tìm thấy sự hiệu quả, hàng thủ của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã mắc những sai lầm tai hại. Phút 25, tận dụng pha xử lý thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự đối phương, sát thủ Rimario đã chớp thời cơ rất nhanh để nhân đôi cách biệt cho Thanh Hóa. Bàn thắng này đánh dấu một hiệp đấu hoàn hảo cho đội bóng xứ Thanh với lối chơi phòng ngự phản công khoa học.

Cú nã đại bác và màn kết liễu hoàn hảo

Bước sang hiệp hai, sự bế tắc buộc ban huấn luyện Công An TP.HCM phải rút tiền đạo chủ lực Tiến Linh để đưa Khoa Ngô vào sân. Dù có cơ hội ngay sau khi vào thay người nhưng cú dứt điểm của Khoa Ngô lại đưa bóng đi vọt xà ngang, báo hiệu một ngày thi đấu vô duyên của đội khách.

Đến phút 51, Văn Tùng dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ bằng một cú "nã đại bác" bằng chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thua thứ ba khiến ý chí chiến đấu của dàn sao đội khách hoàn toàn sụp đổ. Dù cầm bóng nhiều hơn và nỗ lực dứt điểm, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Y Eli Niê cùng hàng phòng ngự kỷ luật đã ngăn chặn mọi đường vào khung thành Thanh Hóa.

Trong những phút bù giờ đầu tiên, tận dụng việc Công An TP.HCM dâng cao đội hình không còn gì để mất, Lê Văn Thắng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 sau một pha phản công sắc lẹm. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của Thanh Hóa trong cuộc đua trụ hạng khắc nghiệt.

Thống kê trận đấu