Thanh Hóa thanh lý sớm Amar Catic: Dấu chấm hết cho bản hợp đồng gây thất vọng Thanh Hóa và Amar Catic chính thức đường ai nấy đi sau thời gian gắn bó mờ nhạt. Sự rời đi của tiền vệ sinh năm 1999 làm trầm trọng thêm bài toán ngoại binh của đội bóng.

Đông Á Thanh Hóa đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với tiền vệ Amar Catic, khép lại một trong những thương vụ chuyển nhượng gây thất vọng nhất mùa giải V-League 2025/26. Được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới" cho hàng công trong giai đoạn lượt về, nhưng cầu thủ mang hai quốc tịch Hà Lan và Bosnia & Herzegovina rời đi mà không để lại bất kỳ dấu ấn chuyên môn nào trên sân cỏ.

Bản hợp đồng "mất tích" tại V-League

Gia nhập Thanh Hóa với một lý lịch khá ấn tượng, từng trưởng thành từ các lò đào tạo danh tiếng tại Hà Lan và có kinh nghiệm chinh chiến tại các giải trẻ châu Âu, Amar Catic được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ và sự đột biến cho hành lang biên. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt tại V-League đã khiến tiền vệ sinh năm 1999 hoàn toàn bế tắc trong việc thích nghi.

Đáng chú ý, kể từ khi đặt bút ký hợp đồng, Catic gần như không xuất hiện trong danh sách thi đấu chính thức. Đỉnh điểm là ở vòng 24 vừa qua khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai, người hâm mộ bất ngờ khi Thanh Hóa chỉ đăng ký duy nhất một ngoại binh là Odilzhon Alisherovich. Theo thông tin từ đội bóng, lý do chính thức cho cuộc chia tay là Catic muốn trở về quê nhà giải quyết việc gia đình, nhưng thực tế chuyên môn cho thấy ban lãnh đạo CLB cũng không còn mặn mà trong việc giữ chân cầu thủ này.

Khủng hoảng ngoại binh bủa vây đội bóng xứ Thanh

Sự ra đi của Amar Catic là nốt trầm tiếp theo trong chính sách sử dụng ngoại binh đầy bất ổn của Thanh Hóa mùa này. Trước đó, tiền đạo chủ lực Rimario Gordon đã chủ động chia tay đội bóng. Trong khi đó, tân binh Belli Matias dù có 5 lần ra sân nhưng liên tục gây thất vọng bởi nền tảng thể lực yếu kém, thường xuyên phải rời sân sớm do không đủ sức thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Hệ quả của việc sứt mẻ lực lượng ngoại binh khiến quyền huấn luyện viên trưởng Mai Xuân Hợp phải dồn toàn bộ trọng trách lên vai Odilzhon Alisherovich. Việc thiếu vắng các vệ tinh chất lượng xung quanh đã hạn chế đáng kể sức mạnh tấn công của đội bóng trong giai đoạn nước rút.

Thống kê và tình hình hiện tại

Thông số Chi tiết Thứ hạng hiện tại 10 Số điểm sau 24 vòng 25 điểm Số ngoại binh khả dụng 1 (Odilzhon Alisherovich) Đối thủ vòng cuối SHB Đà Nẵng

Hiện tại, Đông Á Thanh Hóa đang tạm xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 25 điểm. Trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp SHB Đà Nẵng sẽ là thử thách lớn đối với HLV Mai Xuân Hợp trong việc chèo lái con tàu Thanh Hóa cán đích an toàn trong bối cảnh nội binh phải gồng gánh thay phần các ngoại binh gây thất vọng.