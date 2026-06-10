Thanh Hoá: Thị trường xăng E10 ổn định, người dân tin dùng sau 10 ngày triển khai Sau gần 10 ngày thay thế xăng RON95 truyền thống, nguồn cung xăng sinh học E10 tại Thanh Hoá luôn được bảo đảm, hoạt động kinh doanh diễn ra thông suốt và minh bạch.

Thị trường xăng dầu tại Thanh Hoá ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực sau gần 10 ngày triển khai đồng loạt xăng sinh học E10 RON95-III thay thế xăng truyền thống. Nguồn cung tại các hệ thống bán lẻ được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tâm lý hoang mang trong cộng đồng người tiêu dùng.

Người tiêu dùng dần thích nghi với nhiên liệu xanh

Ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, lượng khách hàng duy trì ổn định. Tại hệ thống Petrolimex và PVOIL, hoạt động bán hàng diễn ra thông suốt, không xuất hiện tình trạng ùn ứ. Người dân đang dần làm quen và tin tưởng vào khả năng vận hành của loại nhiên liệu mới này.

Chị Nguyễn Minh Thư (Phường Quảng Phú, Thanh Hoá) cho biết, ban đầu chị có chút băn khoăn nhưng sau nhiều lần sử dụng thực tế, chị hoàn toàn yên tâm vì xe vận hành bình thường. Tương tự, anh Lê Bá Thức (Phường Hạc Thành, Thanh Hoá) chia sẻ: "Động cơ hoạt động ổn định, không có dấu hiệu khác biệt. Điều khiến tôi hài lòng nhất là loại nhiên liệu này thân thiện hơn với môi trường".

Trên cây xăng số 8 Petrolimex, người dân đã thoải mái hơn khi sử dụng xăng E10 thay vì những thắc mắc như những ngày đầu.

Tại các khu vực vùng núi, việc chuyển đổi cũng diễn ra thuận lợi. Ông Nguyễn Đình Minh (Xã Thạch Quảng) cho rằng việc trực tiếp sử dụng và tìm hiểu kỹ thông tin giúp ông gỡ bỏ những lo ngại ban đầu về khả năng vận hành của động cơ.

Doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung, thị trường không có biến động tiêu cực

Theo các đơn vị kinh doanh, lượng tiêu thụ xăng E10 đang tăng dần. Bà Lê Thị Thuý, Cửa hàng trưởng cây xăng dầu số 7 PVOIL Thanh Hoá, cho biết hiện tại không còn nhiều thắc mắc từ khách hàng về xăng RON95 truyền thống như những ngày đầu. Thị trường vận hành ổn định, không xuất hiện tình trạng đầu cơ hay găm hàng.

Người dân mong muốn chuyển đổi xăng E10 sẽ giảm khí thải ra môi trường.

Quản lý thị trường Thanh Hoá đánh giá địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt về hạ tầng và công tác truyền thông. Việc triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống bán lẻ đã giúp thị trường thông suốt ngay từ những ngày đầu áp dụng.

Khuyến cáo xác thực thông tin từ nguồn chính thống

Trước sự xuất hiện của một số thông tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng về chất lượng xăng E10, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng. Tiến sĩ, Luật sư Lê Xuân Thảo nhấn mạnh, mọi thông tin cần được đối chiếu từ các cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị chuyên môn.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hoá kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm tạo môi trường minh bạch.

Luật sư Thảo lưu ý thêm, các trường hợp cố tình phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến thị trường có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định. Việc sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ là thay đổi thói quen tiêu dùng mà còn là bước đi quan trọng trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh tất yếu.