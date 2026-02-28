Thanh Hóa thoát án phạt FIFA, Đồng Nai hủy diệt đối thủ tại giải Hạng Nhất CLB Thanh Hóa chi hơn 100.000 USD để gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA, trong khi Đồng Nai xây chắc ngôi đầu bảng Hạng Nhất bằng chiến thắng 5-1 dù vắng Công Phượng.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/2 ghi nhận những biến động quan trọng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Điểm nhấn lớn nhất là nỗ lực tài chính của Thanh Hóa nhằm cứu vãn mùa giải và sự thống trị tuyệt đối của Đồng Nai tại sân chơi Hạng Nhất quốc gia.

Thanh Hóa thoát án phạt FIFA và thực trạng sụt giảm giá trị đội hình

Lãnh đạo CLB Thanh Hóa xác nhận đã thanh toán dứt điểm khoản nợ hơn 100.000 USD, bao gồm các khoản lương và thưởng tồn đọng của cựu cầu thủ và HLV từ mùa giải trước. Động thái này giúp đội bóng xứ Thanh chính thức thoát khỏi án phạt cấm đăng ký tân binh trong 1,5 mùa giải từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Thanh Hóa thoát án phạt của FIFA.

Ngay sau khi lệnh cấm được gỡ bỏ, HLV Mai Xuân Hợp đã lập tức bổ sung nhân sự, nổi bật là tiền đạo ngoại Amar Catic để gia cố đội hình đang sứt mẻ. Tuy nhiên, dù thoát án phạt, Thanh Hóa vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng giá trị. Theo thống kê từ Transfermarkt, giá trị định giá của đội bóng đã rơi tự do từ 2,95 triệu euro xuống còn 1,55 triệu euro, khiến họ trở thành đội bóng có giá trị thấp nhất V-League hiện nay.

Thanh Hóa sụt giảm giá trị đội hình.

Đồng Nai khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại giải Hạng Nhất

Tại vòng 10 giải vô địch quốc gia hạng nhất 2025/2026, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên vô địch khi đè bẹp Đồng Tháp với tỷ số 5-1. Đáng chú ý, chiến thắng này được thực hiện khi đội chủ nhà thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là Công Phượng và Minh Vương do chấn thương.

Đồng Nai thể hiện sức mạnh.

Việc giành trọn 3 điểm giúp Đồng Nai củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 24 điểm sau 10 vòng đấu. Kết quả này phản ánh chiều sâu đội hình vượt trội và lối chơi tập thể gắn kết, không quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của các ngôi sao cá nhân.

Hành trình quốc tế của các đội tuyển quốc gia

Tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Australia

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã chính thức rời sân bay Nội Bài để tham dự VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Toàn đội sẽ quá cảnh tại TP.HCM trước khi nối chuyến đi Perth, Australia vào rạng sáng ngày 28/2. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các cô gái Việt Nam chinh phục thử thách tại đấu trường châu lục.

Quyết tâm hạ Thái Lan tại bán kết Futsal nữ

Trận bán kết Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 giữa Việt Nam và chủ nhà Thái Lan đang nhận được sự quan tâm lớn. HLV Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ sự tôn trọng đối thủ nhưng khẳng định cơ hội chiến thắng đang chia đều 50-50. Ban huấn luyện Việt Nam đã nghiên cứu kỹ các kẽ hở của Thái Lan để sẵn tranh vé vào trận chung kết.

Điều chỉnh lịch thi đấu: Không tập trung FIFA Days tháng 6

Một thông tin đáng lưu ý từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đội tuyển nam quốc gia sẽ không tập trung và thi đấu giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 6/2026 (từ ngày 1 đến 9/6). Quyết định này nhằm tạo điều kiện tối đa để các CLB tập trung hoàn tất giai đoạn nước rút căng thẳng của mùa giải quốc nội 2025/26.