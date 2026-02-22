Thanh Hóa tổn thất lực lượng: Đội trưởng Doãn Ngọc Tân vắng mặt trận gặp CAHN Sự thiếu vắng của 'máy quét' Doãn Ngọc Tân vì lý do sức khỏe đẩy HLV Mai Xuân Hợp vào thế khó trước cuộc tiếp đón dàn sao CAHN tại đấu trường V.League.

CLB Thanh Hóa đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ngay trước thềm trận đấu bù quan trọng với CAHN tại V.League 2025/26. Thông tin đội trưởng Doãn Ngọc Tân không thể góp mặt đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng giành điểm của đội bóng xứ Thanh, trong bối cảnh lực lượng của họ vốn đã mỏng manh sau những biến động trên thị trường chuyển nhượng.

Ngọc Tân sẽ vắng mặt trước CAHN.

Khoảng trống không dễ khỏa lấp tại tuyến giữa

Sự vắng mặt của Doãn Ngọc Tân không đơn thuần là mất đi một vị trí trên sân, mà là mất đi linh hồn trong lối chơi của Thanh Hóa. Theo xác nhận từ HLV Mai Xuân Hợp, thủ quân của đội bóng đang bị sốt vi rút và không đủ thể trạng để thi đấu. Trước đó, trung vệ Trịnh Văn Lợi cũng đã bóng gió về sự vắng mặt này, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Doãn Ngọc Tân từ lâu đã được xem là "máy quét" hạng nhất tại V.League nhờ khả năng càn lướt, đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc. Tầm ảnh hưởng của tiền vệ này càng được khẳng định rõ nét sau khi anh góp công lớn vào hành trình lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 của Đội tuyển Việt Nam. Việc thiếu vắng một tiền vệ trụ có khả năng bao quát tốt sẽ khiến hệ thống phòng ngự từ xa của Thanh Hóa trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thử thách cực đại cho HLV Mai Xuân Hợp

Mất đi "mỏ neo" quan trọng nhất, HLV Mai Xuân Hợp đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt quân số trầm trọng. Thống kê lực lượng cho thấy sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột trước mùa giải, chiều sâu đội hình của đội bóng xứ Thanh đã suy giảm đáng kể. Điều này hạn chế tối đa khả năng xoay tua chiến thuật và đưa ra những phương án thay thế tương xứng khi các trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe hoặc thẻ phạt.

Đối thủ sắp tới của họ, CAHN, lại sở hữu một dàn sao thiện chiến và đang rất khao khát khẳng định vị thế sau những kết quả chưa thực sự ổn định. Đối đầu với hàng tiền vệ đầy kỹ thuật và sức mạnh của đội bóng ngành Công an mà không có Ngọc Tân, Thanh Hóa buộc phải lựa chọn lối chơi lùi sâu và ưu tiên sự gắn kết tập thể.

Dựa vào điểm tựa tinh thần

Dù gặp bất lợi lớn về mặt lực lượng, sức mạnh của Thanh Hóa từ trước đến nay vẫn nằm ở tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự gắn kết. Trong bối cảnh khó khăn bủa vây, sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hy vọng vào một kết quả khả quan. Trận đấu này không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt cho bản lĩnh của đội bóng miền Trung trước những thử thách khắc nghiệt nhất của mùa giải.