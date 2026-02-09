Thanh Hóa và SLNA thắng sốc tại vòng 13 V-League: Kỳ tích giữa cơn khủng hoảng tài chính Những chiến thắng đầy kịch tính của Thanh Hóa và SLNA tại vòng 13 V-League không chỉ làm đảo lộn bảng xếp hạng mà còn phơi bày thực trạng tài chính đầy nghiệt ngã.

Vòng 13 V-League 2025-2026 đã chứng kiến những kịch bản không tưởng khi các đội bóng ở nhóm cuối bảng đồng loạt vùng lên mạnh mẽ. Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa, dù đang đối mặt với những khó khăn bủa vây về cả lực lượng lẫn tài chính, đã tạo nên những cơn địa chấn thực sự khi quật ngã các ứng cử viên vô địch.

Thanh Hóa: Khi tinh thần vượt qua nghịch cảnh

Câu chuyện của Thanh Hóa tại vòng đấu này xứng đáng được xem là biểu tượng cho nỗ lực sinh tồn. Hành quân đến sân khách với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, HLV Mai Xuân Hợp chỉ có thể đăng ký vỏn vẹn 17 cầu thủ, bao gồm cả hai thủ môn dự bị. Tình thế bi đát đến mức ban huấn luyện đã phải cân nhắc phương án đưa thủ môn Trịnh Xuân Hoàng lên đá tiền đạo nếu cần thiết.

Dẫu vậy, với 12 gương mặt đủ sức thi đấu, đội bóng xứ Thanh đã chơi một trận đấu để đời trước CLB Công an TP HCM. Hai cú dứt điểm tầm xa đẳng cấp của ngoại binh người Lào Damoth Thongkhamsavath đã mang về 3 điểm quý hơn vàng. Hình ảnh các cầu thủ Thanh Hóa đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc cho thấy sức nặng của áp lực mà họ đang gánh chịu.

Thanh Hóa có một chiến thắng quả cảm.

Cơn mưa bàn thắng tại Hàng Đẫy của Sông Lam Nghệ An

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng tạo nên cú sốc lớn không kém khi đè bẹp Thể Công Viettel với tỷ số 4-1 ngay tại sân Hàng Đẫy. Tận dụng sự lúng túng của đội chủ nhà khi thiếu vắng HLV trưởng Popov trên băng ghế chỉ đạo, các cầu thủ xứ Nghệ đã khai thác triệt để những lỗ hổng phòng ngự.

Đáng chú ý, SLNA đã đứng vững và thậm chí ghi thêm bàn thắng trong bối cảnh phải chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối trận. Đây mới là chiến thắng trên sân khách đầu tiên của đội bóng này ở mùa giải năm nay, một cú hích tinh thần quan trọng giúp họ thắp lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Thực tại trần trụi sau những phút thăng hoa

Tuy nhiên, những chiến thắng này không thể khỏa lấp được thực tế đầy khắc nghiệt mà các đội bóng đang phải đối mặt. Bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi nền tảng tài chính vững chắc để duy trì chiều sâu đội hình. Với một tập thể mỏng manh như Thanh Hóa, những điểm số giành được bằng ý chí chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu bài toán kinh tế không sớm được tháo gỡ, nguy cơ hụt hơi trong chặng đường dài là điều khó tránh khỏi.

Tại các diễn biến khác, Hoàng Anh Gia Lai đã khôn ngoan tận dụng thời cơ để vươn lên vị trí thứ 8 với 14 điểm, tạo khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang chìm sâu vào khủng hoảng khi đứng cuối bảng với vỏn vẹn 7 điểm sau 12 trận và chuỗi 3 thất bại liên tiếp.

Hoàng Anh Gia Lai tạm thời an toàn.

Cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2025-2026 đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa các đội như Becamex TP.HCM, Nam Định và PVF-CAND vẫn rất mong manh. Những diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ khi các đội bóng bị dồn vào đường cùng luôn tiềm ẩn sức mạnh khó lường.