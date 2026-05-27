Thanh Hóa vắng tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ trong cuộc đối đầu quan trọng với Ninh Bình Thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Ngọc Mỹ do điều khoản hợp đồng, Thanh Hóa nhận cú hích từ sự trở lại của ba trụ cột nhằm quyết tâm trụ hạng sớm tại V.League.

Tại vòng 25 V.League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này, Thanh Hóa sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Ninh Bình trong tình cảnh thiếu vắng quân bài chiến lược trên hàng công. Tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ chắc chắn không thể góp mặt do các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng chuyển nhượng và cho mượn giữa hai câu lạc bộ.

Tổn thất lớn từ sự vắng mặt của Nguyễn Ngọc Mỹ

Sự thiếu vắng của chân sút sinh năm 2004 là một tổn thất đáng kể đối với đội hình của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp. Trong mùa giải năm nay, tuyển thủ U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng với 4 pha lập công, trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của đội bóng xứ Thanh.

Đặc biệt, trong giai đoạn Thanh Hóa đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng, Ngọc Mỹ đã tỏa sáng để duy trì sức mạnh ghi bàn. Việc thiếu vắng tiền đạo này buộc ban huấn luyện phải tính toán lại phương án tiếp cận khung thành đối phương trong chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn sắp tới.

Kịch bản trụ hạng của Thanh Hóa tại vòng 25

Về cục diện bảng xếp hạng, Thanh Hóa hiện đang sở hữu 25 điểm, tạo ra khoảng cách tương đối an toàn với nhóm cuối bảng. Cụ thể, đội bóng xứ Thanh đang hơn HAGL 2 điểm, Becamex TP.HCM 4 điểm và Đà Nẵng 5 điểm.

Thầy trò ông Mai Xuân Hợp sẽ chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm mà không cần quan tâm đến kết quả trận gặp Ninh Bình, nếu một trong ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đà Nẵng, HAGL hoặc Becamex TP.HCM không thể giành chiến thắng ở vòng đấu này. Đây là lợi thế tâm lý rất lớn để đội bóng thi đấu thanh thoát hơn.

Cú hích từ sự trở lại của các trụ cột

Dù mất đi sự phục vụ của Ngọc Mỹ, người hâm mộ xứ Thanh vẫn có lý do để lạc quan khi đội hình chào đón sự tái xuất của ba nhân tố quan trọng. Bộ đôi nội binh Nguyễn Bá Tiến và Đoàn Ngọc Hà đã hoàn thành án treo giò và sẵn sàng trở lại sân cỏ.

Đáng chú ý, ngoại binh Matias Belli cũng đã bình phục chấn thương nhẹ và tham gia tập luyện cùng toàn đội. Với những sự bổ sung chất lượng này, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp sẽ có thêm nhiều phương án nhân sự để tối ưu hóa lối chơi, quyết tâm giành một kết quả khả quan để sớm khép lại cuộc đua trụ hạng ngay trong tuần này.