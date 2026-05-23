Thanh Hóa vs HAGL: Quyết tâm trụ hạng sớm và mục tiêu xóa dớp không thắng Tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng 24 V-League, Thanh Hóa đứng trước cơ hội vàng để chính thức trụ hạng sớm nếu giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang khủng hoảng.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 24 V-League 2025/26 không chỉ là một cuộc đối đầu vì điểm số, mà còn là bài toán về bản lĩnh ở giai đoạn nước rút của mùa giải. Với khoảng cách 6 điểm so với nhóm nguy hiểm, đội bóng xứ Thanh đang nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé trụ hạng sớm trước hai vòng đấu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, họ phải vượt qua một đối thủ vốn được coi là "khắc tinh" trong những năm gần đây.

Thanh Hóa được đánh giá cao hơn HAGL ở màn đọ sức tới. Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Thanh Hóa và bản lĩnh trong nghịch cảnh

Bất chấp những biến động không nhỏ về vấn đề hậu trường, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đang cho thấy một sức sống mãnh liệt. Trong 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng xứ Thanh đã thu về 8 trên 15 điểm tối đa – một hiệu suất ấn tượng đối với một đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng. Dù vừa để thua 0-2 trước Công An Hà Nội, nhưng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ vẫn là điểm tựa lớn nhất cho người hâm mộ.

Hiện tại, với 24 điểm, Thanh Hóa chỉ cần một chiến thắng vào tối nay là đủ để chính thức ở lại với sân chơi cao nhất Việt Nam mùa tới. Lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn của các nhân tố trẻ đang biến họ thành cửa trên trong cuộc đọ sức này. Tuy nhiên, bài toán nhân sự sẽ khiến HLV Mai Xuân Hợp phải đau đầu khi hai trụ cột tuyến giữa là Ngọc Hà và Bá Tiến vắng mặt vì án treo giò.

HAGL và cơn khủng hoảng niềm tin

Trái ngược với sự khởi sắc của đối thủ, HAGL đang rơi vào vòng xoáy của sự bất ổn. Hai thất bại liên tiếp trong các "trận chung kết ngược" trước PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đẩy đội bóng phố Núi xuống vị trí thứ 11. Với chỉ 22 điểm, cách biệt 5 điểm so với nhóm rớt hạng chưa phải là khoảng cách an toàn tuyệt đối khi phong độ của thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang chạm đáy.

Thống kê chỉ ra rằng HAGL chỉ thắng được 20% số trận trong giai đoạn gần đây. Lối chơi thiếu đột biến cùng khả năng phòng ngự bóng chết kém cỏi đang là tử huyệt của đội khách. Điểm tựa duy nhất của họ lúc này có lẽ là lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, HAGL vẫn duy trì mạch bất bại trước Thanh Hóa với 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Đặc biệt, 4 trận gần đây nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại.

Nguyễn Ngọc Mỹ - Ngòi nổ chủ lực của đội chủ nhà

Một trong những lý do giúp Thanh Hóa tự tin vào 3 điểm chính là phong độ chói sáng của Nguyễn Ngọc Mỹ. Tuyển thủ U23 Việt Nam đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp khi ghi bàn ở 3 trong 4 trận gần nhất. Sức trẻ, tốc độ và khả năng dứt điểm quyết đoán của Ngọc Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng nhất để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Nguyễn Ngọc Mỹ là nhân tố chủ lực của Thanh Hóa. Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Ở bên kia chiến tuyến, niềm hy vọng của HAGL lại đặt nặng lên vai trung vệ Jairo. Cầu thủ người Brazil không chỉ sắm vai thủ lĩnh hàng phòng ngự mà còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB với 3 pha lập công. Sự phụ thuộc vào một trung vệ cho khâu ghi bàn phản ánh rõ sự bế tắc của các chân sút như Batista hay Ngọc Lâm trên hàng công phố Núi.

Phân tích chiến thuật: Pressing đối đầu thực dụng

Trên sân nhà, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 4-1-4-1 với lối chơi pressing tầm cao nhằm áp đặt thế trận ngay từ đầu. HLV Mai Xuân Hợp muốn giải quyết trận đấu sớm để tránh kịch bản bị đối phương cầm chân như những lần đối đầu trước đó. Việc Đình Huyên trở lại sau án treo giò sẽ giúp hành lang cánh của Thanh Hóa trở nên cân bằng hơn.

Ngược lại, với tâm thế chắt chiu từng điểm số để trụ hạng, HAGL có thể sẽ chủ động chơi lùi sâu với sơ đồ 4-2-3-1. Mục tiêu của HLV Lê Quang Trãi là phá vỡ nhịp độ trận đấu và chờ đợi những tình huống cố định – nơi Jairo có thể phát huy tối đa khả năng không chiến. Tuy nhiên, nếu không thể cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái, HAGL rất dễ rơi vào thế bị động trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến

Y Eli Nie; Minh Đoàn, Thanh Nam, Xuân Hưng, Văn Tùng; Ngọc Tân; Ngọc Mỹ, Đức Hoàng, Abdurakhmanov, Damoth; Văn Hoàn. HAGL (4-2-3-1): Trung Kiên; Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Anh Tài; Thanh Sơn, Marciel; Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Thanh Nhân; Batista.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Thanh Hóa đang nắm giữ mọi ưu thế để có thể phá vỡ cái dớp toàn hòa và thua trước HAGL. Một chiến thắng sát nút không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh chính thức trụ hạng mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh nội lực của họ trong một mùa giải đầy khó khăn.