Thanh Hương đóng vai bác sĩ trong phim Con đến đây: Góc nhìn mới về đề tài hiếm muộn Diễn viên Thanh Hương rũ bỏ hình ảnh cũ để vào vai bác sĩ Lan Anh trong series phim ngắn Con đến đây, khai thác sâu sắc hành trình tìm con của các cặp vợ chồng Việt.

Tiếp nối thành công của các dự án truyền hình trước đó, diễn viên Thanh Hương chính thức tái xuất với tạo hình hoàn toàn mới trong series phim ngắn đề tài y khoa mang tên "Con đến đây". Bộ phim lấy bối cảnh tại Bệnh viện Thiên Sứ, tập trung khai thác hành trình tìm kiếm con cái đầy gian nan nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ấm áp của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Khám phá góc khuất nghề y qua định dạng phim ngắn

"Con đến đây" không chỉ đơn thuần là câu chuyện về bệnh nhân mà còn đi sâu vào đời sống cá nhân của những người mặc áo blouse trắng. Phim vén màn những bí mật, những quyết định bị trì hoãn và sự trưởng thành muộn màng của 4 vị bác sĩ tại bệnh viện. Những áp lực tâm lý và rào cản định kiến xã hội về hôn nhân gia đình đương đại được phác họa chân thực qua từng tập phim.

Các diễn viên và đại diện edkip sản xuất trong buổi ra mắt phim.

Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ, dự án được xây dựng theo xu hướng hiện đại với tiết tấu nhanh, màu sắc đa dạng nhằm tiếp cận đối tượng khán giả trẻ. Y khoa trong phim đóng vai trò là chất xúc tác để truyền tải thông điệp về sự khát khao và nỗ lực của các gia đình trong hành trình tìm kiếm thiên chức làm cha mẹ.

Về mặt sản xuất, bà Lê An Nhung - Giám đốc dự án cho biết đây là một trong những đơn vị đầu tiên khai thác chuyên sâu về đề tài hiếm muộn dưới dạng series ngắn. Với thời lượng chỉ khoảng 10 phút mỗi tập, thách thức lớn nhất của ê-kíp là làm sao để nội dung vừa chân thật, vừa chạm đến cảm xúc người xem mà không bị loãng thông điệp.

Thanh Hương và vai diễn bác sĩ tâm lý phức tạp

Trong dự án này, Thanh Hương đảm nhận vai Lan Anh - một nữ bác sĩ độc thân. Nhân vật được xây dựng với tính cách cầu toàn, mắc hội chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) và cực kỳ nghiêm khắc trong công việc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài cứng nhắc là một tâm hồn nhạy cảm, luôn khao khát yêu thương và phải đối mặt với những định kiến về việc chưa lập gia đình.

Thanh Hương đánh giá Lan Anh là một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Nữ diễn viên tin rằng hình tượng bác sĩ tại Bệnh viện Thiên Sứ sẽ nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả, bởi họ không chỉ thực hiện chuyên môn y tế mà còn là người thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình.

Thanh Hương trong buổi ra mắt phim.

Sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên thực lực

Bên cạnh Thanh Hương, NSƯT Chí Trung cũng góp mặt với một vai diễn mang sắc thái khác biệt hoàn toàn so với những hình ảnh hài hước thường thấy. Ông vào vai một nhà lãnh đạo có phong cách làm việc lập dị, thường xuyên đưa ra những thử thách khắc nghiệt để cấp dưới bộc lộ bản chất và đối diện với sự thật.

NSƯT Chí Trung cho biết ê-kíp đã chủ động tiết chế các yếu tố hài hước để giữ được sự trang trọng và cảm xúc cho đề tài y khoa. Sự góp mặt của những gương mặt trẻ như Hoàng Jacob, Phùng Đức Hiếu, Lê Bống và Cường Cá hứa hẹn mang lại luồng gió mới, tạo nên sự đa dạng trong lối diễn xuất cho bộ phim.

NSƯT Chí Trung là gương mặt gạo cội của phim.

Những gương mặt trẻ hứa hẹn mang tới màu sắc khác biệt trong phim.

Series "Con đến đây" dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả truyền hình trong tháng 7 này, hứa hẹn trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trong dòng phim về đề tài xã hội và gia đình.