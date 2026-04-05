Thành Manchester đại chiến vì Elliot Anderson giá 100 triệu bảng Cuộc đua giành chữ ký Elliot Anderson giữa Man Utd và Man City đang nóng lên với mức giá 100 triệu bảng, trong khi Arsenal sẵn sàng chi đậm cho Christian Kofane.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi các ông lớn Ngoại hạng Anh sẵn sàng phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng để củng cố đội hình. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Elliot Anderson, tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest, người đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của cả Manchester United và Manchester City.

Đại chiến thành Manchester vì Elliot Anderson

Cả hai đội bóng thành Manchester đều đã đưa Elliot Anderson vào tầm ngắm cho kỳ chuyển nhượng hè này. Theo các nguồn tin từ Anh, mức phí để thuyết phục Nottingham Forest nhả người dự kiến rơi vào khoảng 100 triệu bảng. Con số này thậm chí có thể tăng cao hơn nữa tùy thuộc vào phong độ của tiền vệ này tại kỳ World Cup sắp tới.

Dù Manchester City hiện được đánh giá là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn đang cân nhắc thêm phương án Sandro Tonali từ Newcastle United trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Manchester United coi Anderson là mảnh ghép quan trọng để tái thiết tuyến giữa.

Arsenal nhắm chân sút trẻ của Bayer Leverkusen

Bên cạnh cuộc đua tại Manchester, Arsenal cũng đang hoạt động tích cực trên thị trường. Mục tiêu hàng đầu của HLV Mikel Arteta hiện nay là tiền đạo trẻ Christian Kofane từ Bayer Leverkusen. Đội bóng nước Đức được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị trong khoảng từ 60 triệu Euro đến 70 triệu Euro.

Hiện tại, "Pháo thủ" đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Kofane khi đối thủ tiềm năng là Bayern Munich đã quyết định không tham gia vào thương vụ này. Arsenal kỳ vọng sức trẻ và kỹ thuật của Kofane sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong mùa giải tới.

Liverpool và Barcelona cạnh tranh Marcos Senesi

Hàng phòng ngự cũng là nơi diễn ra những cuộc đối đầu hấp dẫn. Liverpool đang cạnh tranh gay gắt với Barcelona để giành lấy trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth. Cầu thủ này sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải, biến anh thành mục tiêu chuyển nhượng "0 đồng" đầy chất lượng.

Tuy nhiên, sự ưu tiên của Barcelona vẫn phụ thuộc vào kết quả thương vụ Alessandro Bastoni. Nếu không thể chiêu mộ được Bastoni, đội chủ sân Camp Nou mới dồn toàn lực cho Senesi. Ngoài ra, Atletico Madrid cũng đang âm thầm theo dõi diễn biến của trung vệ này.

Các chuyển động khác trên thị trường

Tại Đức, Bayer Leverkusen và RB Leipzig đang nỗ lực chiêu mộ tài năng trẻ Nathan De Cat của Anderlecht với mức phí giải phóng hợp đồng khoảng 20 triệu Euro. Dẫu vậy, cả hai CLB đều đặt ưu tiên hàng đầu cho Kennet Eichhorn từ Hertha Berlin trước khi dứt điểm thương vụ De Cat.

Trong khi đó, Newcastle United đã đưa hậu vệ Karim Coulibaly của Werder Bremen vào danh sách mua sắm. Cầu thủ trẻ người Đức đã sẵn sàng cho một thử thách mới sau những màn trình diễn ấn tượng tại Bundesliga.

Ở chiều hướng ngược lại, Manchester United khẳng định quan điểm cứng rắn về tương lai của Bruno Fernandes. Bất chấp những tin đồn và điều khoản giải phóng 57 triệu bảng, ban lãnh đạo đội bóng khẳng định thủ quân người Bồ Đào Nha là nhân tố không thể chạm tới trong kế hoạch phát triển dài hạn tại Old Trafford.