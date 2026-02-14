Thanh Nhã chỉ ra yếu tố sống còn giúp tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026 Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã khẳng định sự quyết liệt và bản lĩnh thi đấu là chìa khóa để Đội tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh tại châu lục sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

Chuyến tập huấn tại Thâm Quyến, Trung Quốc vừa qua đã mang lại những bài học đắt giá cho Đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2026. Đối với tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã, những cuộc đụng độ với đối thủ hàng đầu châu lục đã chỉ ra rằng, sự quyết liệt và bản lĩnh thi đấu chính là yếu tố sống còn nếu muốn tiến xa ở đấu trường quốc tế.

Thước đo trình độ từ những cuộc đối đầu đỉnh cao

Hai trận đấu tập với tuyển nữ Trung Quốc không chỉ đơn thuần là màn thử lửa về chuyên môn mà còn là phép thử thực tế về khoảng cách trình độ. Đây là cơ hội hiếm có để các cầu thủ Việt Nam trực tiếp trải nghiệm cường độ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất khu vực. Thanh Nhã, người ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam trong loạt trận này, đã có những quan sát sâu sắc về sự khác biệt trong lối chơi.

Thanh Nhã là cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam.

Bài học về cường độ và sự tập trung

Theo phân tích của chân sút sinh năm 2001, tuyển nữ Trung Quốc sở hữu lối chơi tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt là khả năng va chạm cực kỳ mạnh mẽ. Đây vốn là điểm yếu cố hữu của các đội bóng Đông Nam Á khi bước ra biển lớn. Thanh Nhã nhận định: "Nếu chúng ta thi đấu thiếu sự quyết liệt trong tranh chấp hoặc mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc, bất lợi sẽ ập đến ngay lập tức".

Lời chia sẻ này phản ánh tâm tư chung của toàn đội sau đợt tập huấn. Việc cọ xát với đối thủ mạnh giúp các cô gái vàng nhận diện rõ hơn những hạn chế về thể lực và tư duy chiến thuật. Ban huấn luyện cũng tận dụng dịp này để thử nghiệm nhân sự, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ nhằm tìm kiếm những phương án tối ưu cho chiến dịch vào tháng 3 tới.

Khát vọng vươn tầm tại Asian Cup 2026

Dù có bàn thắng vào lưới Trung Quốc như một sự khích lệ tinh thần lớn lao, Thanh Nhã vẫn giữ thái độ cầu thị. Cô khẳng định bản thân cần phải quyết liệt và tự tin hơn nữa trong từng pha xử lý bóng để có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Hiện tại, thông điệp về sự "quyết liệt" đang trở thành kim chỉ nam cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nhìn chung, chỉ khi nâng cao được bản lĩnh và nền tảng thể chất, bóng đá nữ Việt Nam mới có thể hiện thực hóa giấc mơ tạo nên những kỳ tích mới tại đấu trường châu lục. VCK Asian Cup 2026 sẽ là nơi kiểm chứng những thay đổi này của đội tuyển.