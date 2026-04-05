Thanh Nhàn 'lập công chuộc tội' cứu PVF-CAND: Lời khẳng định của HLV Trần Tiến Đại Dù bỏ lỡ phạt đền, Thanh Nhàn vẫn tỏa sáng giúp PVF-CAND hòa Becamex TP.HCM 1-1. HLV Trần Tiến Đại khẳng định học trò là chân sút 11m tốt nhất đội bóng hiện tại.

Trận thư hùng giữa PVF-CAND và Becamex TP.HCM diễn ra tối 4/4 tại sân vận động PVF đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Nguyễn Thanh Nhàn, ngôi sao trẻ của U23 Việt Nam, trở thành tâm điểm của trận đấu khi đi từ khoảnh khắc thất vọng trên chấm phạt đền đến bàn thắng quý giá giữ lại 1 điểm cho đội nhà.

Bi kịch trên chấm 11m và màn ngược dòng tâm lý

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu xuất hiện ở phút 22 khi PVF-CAND được hưởng quả phạt đền. Với kỳ vọng mở tỷ số, Thanh Nhàn là người được tin tưởng giao trọng trách. Tuy nhiên, trước áp lực tâm lý cực lớn, chân sút sinh năm 2003 đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương, bỏ lỡ cơ hội giúp đội chủ sân PVF vượt lên dẫn trước.

Thanh Nhàn ghi bàn sau khi hỏng phạt đền ở trận đấu với Becamex TP.HCM.

Dù phải đối mặt với cú sốc tâm lý sớm, Thanh Nhàn vẫn cho thấy bản lĩnh của một tuyển thủ quốc gia. Bước sang hiệp hai, tiền đạo này thi đấu năng nổ và nỗ lực không ngừng trong các pha vây hãm khung thành. Thành quả đến khi chính anh là người ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1, trực tiếp sửa chữa sai lầm từ hiệp một.

Sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Trần Tiến Đại

Sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại đã dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần vượt khó của học trò. Ông nhấn mạnh rằng sức mạnh tập thể chính là chìa khóa giúp Thanh Nhàn tìm lại sự tự tin đúng lúc.

"Toàn đội chứ không riêng ban huấn luyện đã thúc đẩy tinh thần của Thanh Nhàn sau pha bỏ lỡ đó. Sự đoàn kết của cả đội là lý do giúp Nhàn lấy lại tinh thần và có được bàn thắng", HLV Trần Tiến Đại chia sẻ.

Đáng chú ý, chiến lược gia này khẳng định pha hỏng ăn không làm thay đổi vị thế của Thanh Nhàn trong các tình huống cố định tại đội bóng. Theo phân tích của ông Đại, Thanh Nhàn cùng một cầu thủ khác hiện là hai người thực hiện phạt đền xuất sắc nhất trong các buổi tập của PVF-CAND. Sự tin tưởng này là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút trẻ trong những thử thách tiếp theo.

Tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam

Trận hòa 1-1 không chỉ giúp PVF-CAND duy trì vị thế cạnh tranh mà còn là bài test tâm lý quan trọng cho cá nhân Nguyễn Thanh Nhàn. Việc vượt qua áp lực sau sai lầm để ghi bàn cứu vãn trận đấu là minh chứng cho sự trưởng thành của tiền đạo này.

Màn trình diễn đầy cảm xúc này diễn ra ngay trước thềm các đợt tập trung quan trọng của cấp độ đội tuyển, mang lại tín hiệu lạc quan về phong độ và bản lĩnh của các nhân tố trẻ trong đội hình U23 Việt Nam.