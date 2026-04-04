Thanh Nhàn lập công chuộc tội, PVF-CAND chia điểm kịch tính với Becamex TPHCM Bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã tỏa sáng đúng lúc để giúp PVF-CAND cầm hòa Becamex TPHCM 1-1 trong trận cầu đầy cảm xúc.

PVF-CAND và Becamex TPHCM đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với kết quả hòa 1-1. Đây là trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở thành tâm điểm khi đi từ nỗi thất vọng trên chấm phạt đền đến niềm vui vỡ òa với bàn thắng gỡ hòa quý giá.

Nguyễn Thanh Nhàn giúp PVF-CAND giành lại 1 điểm trước Becamex TPHCM. Ảnh: CLB PVF-CAND.

Bi kịch trên chấm 11m và đòn hồi mã thương

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để thoát khỏi vị trí đáy bảng, PVF-CAND chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục giúp đội chủ nhà có cơ hội bằng vàng ở phút 22. Sau nỗ lực đột phá của Nguyễn Xuân Bắc, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, áp lực tâm lý đã khiến Nguyễn Thanh Nhàn không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11m. Sai lầm này nhanh chóng trở nên đắt giá khi quy luật nghiệt ngã của bóng đá trừng phạt đội chủ nhà. Phút 40, từ một pha tấn công hiếm hoi, lão tướng Mạc Hồng Quân chứng minh đẳng cấp với cú chọn điểm rơi tinh tế, đánh đầu tung lưới PVF-CAND, mở tỷ số cho Becamex TPHCM.

Màn chuộc lỗi của Nguyễn Thanh Nhàn

Sang hiệp hai, PVF-CAND buộc phải dốc toàn lực tấn công trong thế không còn gì để mất. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đoàn quân áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 64. Từ đường kiến tạo sắc nét bên hành lang cánh phải của Hà Văn Việt, Thanh Nhàn đã chọn vị trí thông minh, thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân chân sút quê Tây Ninh sau quả penalty hỏng ăn mà còn giúp lối chơi của PVF-CAND trở nên thanh thoát hơn. Trong những phút cuối, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm khiến tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến khi mãn cuộc.

Cửa trụ hạng vẫn đầy gian truân

Trận hòa này mang lại những cảm xúc trái ngược cho cả hai bên. Với PVF-CAND, dù giữ lại được 1 điểm trên sân nhà nhưng họ vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí bét bảng với chỉ 12 điểm. Khoảng cách với nhóm an toàn vẫn là một thách thức lớn khi giải đấu đang dần trôi về những vòng cuối.

Trong khi đó, Becamex TPHCM tạm thời hài lòng với 1 điểm nơi xứ người, đứng ở vị trí thứ 10 với 19 điểm. Kết quả này giúp họ duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ nhưng chưa đủ để tạo nên sự bứt phá đáng kể trên bảng xếp hạng.