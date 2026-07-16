Thanh Thủy gây chú ý với diện mạo váy cưới trong khoảnh khắc hậu trường bên Khánh Vân Hoa hậu Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ thần thái trong trẻo và biểu cảm tự nhiên khi xuất hiện trong trang phục váy cưới cùng đàn chị Khánh Vân.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hậu trường của Hoa hậu Thanh Thủy vừa được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Threads, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong trang phục váy cưới trắng tinh khôi, người đẹp xuất hiện với diện mạo ngọt ngào, kết hợp cùng biểu cảm dịu dàng khi tạo dáng trước ống kính.

Thần thái tự nhiên và tương tác thu hút trước ống kính

Khi đứng cạnh Hoa hậu Khánh Vân, Thanh Thủy thể hiện sự bối rối nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét rạng rỡ. Sự kết hợp giữa biểu cảm tự nhiên và ngôn ngữ thiết kế của bộ váy cưới giúp nàng hậu nhận về nhiều đánh giá tích cực. Đáng chú ý, chính Thanh Thủy cũng đã có động thái phản hồi bằng các nhãn dán thể hiện sự thích thú khi xem lại khoảnh khắc này trên mạng xã hội.

Thanh Thủy thể hiện sự cởi mở trước khoảnh khắc ngại ngùng bên Khánh Vân. Ảnh chụp màn hình

Phong cách ứng xử và mối quan hệ trong làng giải trí

Bên dưới các bài đăng, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Thanh Thủy, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước màn tương tác giữa cô và đàn chị Khánh Vân. Từ khi đăng quang, người đẹp luôn được đánh giá cao nhờ cách ứng xử khéo léo và thái độ thân thiện. Dù xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trong những khoảnh khắc đời thường, cô đều giữ thái độ cởi mở với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Thanh Thủy có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều hoa, á hậu nổi tiếng trong làng giải trí. Ảnh: Facebook nhân vật

Hiện nay, xu hướng các hoa hậu thể hiện cảm xúc chân thật trước khán giả đang ngày càng phổ biến. Việc sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc bối rối, ngượng ngùng hay phản hồi bình luận trên mạng xã hội giúp công chúng có cái nhìn đa chiều và gần gũi hơn về con người thật của các người đẹp phía sau ánh đèn sân khấu.