Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ nhiều tồn tại về lãi suất và cấp tín dụng tại MB Hà Nam Kết luận thanh tra của NHNN Khu vực 7 yêu cầu MB Hà Nam khắc phục các hạn chế về giảm lãi suất cùng nhiều bất cập trong khâu thẩm định hồ sơ cấp tín dụng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 vừa chính thức ban hành Kết luận thanh tra số 58/KL-TTNH đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam (MB Hà Nam). Kết luận nêu rõ nhiều nội dung liên quan đến việc chấp hành chính sách tiền tệ, lãi suất cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại đơn vị này.

Thời kỳ thanh tra tập trung vào giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thực hiện thanh tra. Nội dung thanh tra bao quát việc triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc tuân thủ quy định về trần lãi suất tiền gửi, niêm yết lãi suất và các chương trình hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng.

Chưa kịp thời hạ lãi suất và các hạn chế trong cấp tín dụng

Theo đánh giá của cơ quan thanh tra, trong năm 2025, MB Hà Nam đã nỗ lực đạt một số chỉ tiêu nhất định về huy động vốn và tăng trưởng dư nợ cho vay. Chi nhánh nhìn chung cơ bản tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ liên quan đến niêm yết lãi suất, điều kiện vay vốn và trích lập dự phòng rủi ro.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra đã chỉ ra rằng việc triển khai các biện pháp hạ mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại chi nhánh có thời điểm còn chưa kịp thời. Bên cạnh đó, hoạt động cấp tín dụng ghi nhận tồn tại trong thẩm định cho vay và thực hiện các nguyên tắc vay vốn theo quy định.

Đáng chú ý, các khâu lập hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra và giám sát sau giải ngân, cũng như việc định giá lại tài sản bảo đảm tại MB Hà Nam còn bộc lộ thiếu sót so với quy định nội bộ của MB. Công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và theo dõi các khoản nợ ngoại bảng sau khi sử dụng dự phòng rủi ro cũng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Yêu cầu thực hiện 8 kiến nghị để chấn chỉnh hoạt động

Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và tính tuân thủ pháp luật, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 đã yêu cầu MB Hà Nam nghiêm túc thực hiện 8 kiến nghị cùng 1 khuyến nghị để khắc phục triệt để các hạn chế đã được chỉ ra.

Chi nhánh MB Hà Nam hoạt động theo Quyết định số 645/QĐ-MB-HĐQT ngày 24/7/2014 của Hội đồng quản trị MB, đăng ký hoạt động lần đầu vào ngày 15/8/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và đăng ký thay đổi lần 1 vào ngày 30/01/2023. Tính đến thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô nhân sự của toàn chi nhánh là 55 cán bộ, nhân viên.