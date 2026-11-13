Thanh tra việc giảm lãi suất tháng 11/2026: tiền gửi từ 6 tháng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực lập đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc giảm lãi suất của tổ chức tín dụng, thực hiện trong tháng 11/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi Công văn số 10488/NHNN-TTNH tới các chi nhánh khu vực, yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng (TCTD). Việc này được triển khai ngay trong tháng 11/2026.

Căn cứ chỉ đạo và nội dung thanh tra

Theo văn bản, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 532/TB-VPCP ngày 17/10/2026. Văn bản này thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

Thực hiện chỉ đạo đó, NHNN yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về giảm lãi suất tại các TCTD để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất. Trên cơ sở kết luận, các đơn vị phải kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.

Yêu cầu giảm lãi suất đã được đưa ra từ giữa tháng 10

Trước đó, ngày 18/10/2026, NHNN ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về triển khai các giải pháp hoạt động của các TCTD. Cơ quan quản lý yêu cầu các TCTD thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Đến ngày 21/10/2026, NHNN tiếp tục ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT. Văn bản này yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng, triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Nội dung Yêu cầu của NHNN Lãi suất tiền gửi niêm yết, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên Giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm Lãi suất tiền gửi bình quân của giao dịch phát sinh mới, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên Giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên Tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm

Yêu cầu về chi phí, lợi nhuận và cạnh tranh huy động vốn

Bên cạnh mức giảm lãi suất, NHNN yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Đáng chú ý, NHNN khẳng định sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.

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