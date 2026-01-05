Thất bại 0-1 trước Nottingham Forest: 4 bài học đắt giá cho Aston Villa tại Europa League Sự thận trọng quá mức của Unai Emery và sai lầm từ Lucas Digne khiến Aston Villa đánh mất lợi thế sau trận lượt đi bán kết Europa League tại City Ground.

Aston Villa vừa trải qua một đêm đáng quên tại City Ground khi để thua tối thiểu 0-1 trước Nottingham Forest trong khuôn khổ lượt đi bán kết Europa League. Dù bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, đoàn quân của Unai Emery đã không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, qua đó tự làm khó mình trước trận lượt về tại sân nhà Villa Park.

Sai lầm cá nhân và sự khắc nghiệt của công nghệ VAR

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 68 khi hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Lucas Digne để bóng chạm tay trong vòng cấm sau nỗ lực ngăn cản đường tạt bóng của Omari Hutchinson. Mặc dù các cầu thủ khách phản ứng quyết liệt vì cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó, sự can thiệp từ công nghệ VAR đã xác nhận quả phạt đền là hoàn toàn chính xác.

Trên chấm 11m, tiền đạo Chris Wood đã không mắc sai lầm nào để trừng phạt sai lầm của Digne, trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu. Đây là đòn giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của Aston Villa trong thời điểm họ đang nỗ lực duy trì thế trận cân bằng.

Hàng công thiếu sắc bén và chỉ số xG báo động

Thống kê sau trận chỉ ra sự bế tắc toàn tập của hàng công Villa. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ dừng lại ở con số 0.77, lép vế hoàn toàn so với mức 1.46 của đội chủ nhà. Những ngôi sao được kỳ vọng như Ollie Watkins hay Emiliano Buendia đã có một ngày thi đấu dưới sức và thiếu đi sự đột biến cần thiết.

Cơ hội rõ rệt nhất thuộc về Watkins ở phút 57, nhưng anh lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Ortega trong tư thế đối mặt. Sự thiếu sắc bén trong các phương án tiếp cận khung thành khiến lối chơi của Villa bị đánh giá là quá an toàn và dễ bị bắt bài bởi hệ thống phòng ngự kỷ luật của Forest.

Mất kiểm soát trung tuyến sau chấn thương của Amadou Onana

Hệ thống phòng ngự từ xa của Aston Villa chịu tổn thất lớn khi tiền vệ trụ Amadou Onana phải rời sân ở phút 55 do chấn thương gân kheo. Sự thiếu vắng một "máy quét" thực thụ ở khu trung tuyến đã khiến đội khách mất hoàn toàn khả năng tranh chấp và duy trì nhịp độ kiểm soát bóng.

Cầu thủ trẻ Lamare Bogarde được tung vào sân nhưng rõ ràng chưa đủ bản lĩnh để khỏa lấp khoảng trống mà Onana để lại. Kể từ thời điểm này, Nottingham Forest liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở và dễ dàng bẻ gãy các đợt phản công từ sơ đẳng của đội khách, khiến tuyến giữa của Villa lâm vào tình trạng tê liệt.

Chiến thuật thận trọng phản tác dụng của Unai Emery

Một trong những nguyên nhân chính khiến người hâm mộ thất vọng chính là cách tiếp cận trận đấu của Unai Emery. Có vẻ như chiến lược gia người Tây Ban Nha đã ưu tiên sự an toàn với mục tiêu cầu hòa trên sân khách để giải quyết đối thủ tại lượt về.

Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức này lại vô tình tiếp thêm sự tự tin cho Nottingham Forest. Sự kiên trì của đội chủ nhà, kết hợp với màn trình diễn chói sáng của Omari Hutchinson - người đã thực hiện tới 6 pha đi bóng thành công ngay trong hiệp 1 - đã dần bào mòn hệ thống phòng ngự của Aston Villa. Đội bóng thành Birmingham sẽ cần một màn trình diễn bùng nổ hơn rất nhiều tại Villa Park nếu muốn giành vé vào chơi trận chung kết.