Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha: Tuyển Pháp và sự sụp đổ của kỷ nguyên Didier Deschamps Trận thua bạc nhược tại bán kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt giấc mơ vô địch của "Les Bleus" mà còn đánh dấu cái kết buồn cho hành trình 14 năm của Didier Deschamps. Một màn trình diễn thiếu sức sống đã lột trần sự rệu rã của nhà cựu vô địch trước một Tây Ban Nha quá sắc sảo.

Giấc mơ về một đêm đăng quang rực rỡ tại New York đã tan thành mây khói theo cách cay đắng nhất với người Pháp. Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 không đơn thuần là một kết quả thua cuộc; đó là sự sụp đổ toàn diện về cả hệ thống chiến thuật lẫn tinh thần chiến đấu của một tập thể từng được coi là ứng viên số một cho ngai vàng.

Tuyển Pháp gần như không thể làm gì trong trận thua Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Sự phản bội lại kỳ vọng và lối chơi vô hồn

Suốt bốn năm chuẩn bị cho chiến dịch trên đất Mỹ, tuyển Pháp đã dày công xây dựng một hình ảnh vững chãi và đầy bản sắc. Thế nhưng, trong 90 phút tại bán kết, tất cả những gì người hâm mộ chứng kiến chỉ là một màn trình diễn run rẩy. Đội quân của Didier Deschamps dường như đã đánh mất chính mình ngay ở thời điểm quan trọng nhất.

Đối thủ Tây Ban Nha đã trình diễn một thứ bóng đá sắc sảo và thông minh đến tàn nhẫn. Họ cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa các tuyến của "Les Bleus", biến những ngôi sao hàng đầu thế giới trở thành những bóng ma trên sân. Trong khi Tây Ban Nha duy trì phong thái của một "đao phủ" điềm tĩnh, tuyển Pháp lại thất bại ở mọi khía cạnh: từ thể lực sa sút, sai lầm kỹ thuật cá nhân đến sự sụp đổ về mặt tâm lý dưới áp lực khổng lồ.

Những sai lầm cá nhân và dấu hỏi về nhân sự

Biểu tượng cho sự thất bại này nằm ở những cái tên được kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng tràn trề như Lucas Digne và Michael Olise. Tuyển Pháp đã khởi đầu trận đấu theo kịch bản tồi tệ nhất. Dù Tây Ban Nha không dồn ép nghẹt thở ngay từ đầu, nhưng chính những sai số từ hàng phòng ngự áo lam đã dâng tặng cơ hội cho đối thủ.

Đáng chú ý, hàng tiền vệ với Manu Kone đã dễ dàng bị khuất phục trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Ở phía dưới, Dayot Upamecano liên tục thất thế, trong khi Lucas Digne hoàn toàn bỏ quên Pedro Porro – người đã trừng phạt sai lầm này bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Tây Ban Nha. Những ngôi sao tấn công như Ousmane Dembele hay Michael Olise gần như mất hút, tạo nên một sự bế tắc chưa từng thấy trong kỷ nguyên Deschamps.

Những nỗ lực thay đổi của Didier Deschamps không mang lại hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Dấu chấm hết cho kỷ nguyên 14 năm của Didier Deschamps

Mọi nỗ lực can thiệp từ băng ghế huấn luyện đều tỏ ra quá muộn màng hoặc thiếu tính đột phá. Quyết định rút Bradley Barcola khỏi sân trong khi nhiều cầu thủ khác thi đấu tệ hơn đã làm dấy lên những tranh cãi về mặt chiến thuật. Đối với Kylian Mbappe, trận bán kết này giống như một "tam giác Bermuda" – nơi mọi giấc mơ về danh hiệu cá nhân và tập thể của ngôi sao mang áo số 10 đều bị nuốt chửng.

Hành trình 14 năm cầm quân của Didier Deschamps với hai lần lọt vào chung kết World Cup sẽ chính thức khép lại sau trận tranh hạng ba tại Miami vào sáng Chủ Nhật tới (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, với dư vị đắng ngắt từ thất bại này, vị trí thứ ba dường như không còn mang nhiều ý nghĩa khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý về New York, nơi trận chung kết sẽ diễn ra mà không có bóng dáng người Pháp.

Một chương huy hoàng của bóng đá Pháp sắp đóng lại bằng một nốt lặng buồn, lặp lại kịch bản bị Tây Ban Nha khuất phục như tại EURO 2024. Đây là cái kết đầy cay đắng cho một thế hệ tài năng, nhưng cũng là bài học đắt giá về sự bảo thủ và thiếu hụt sức sống trong những thời khắc sinh tử của giải đấu lớn nhất hành tinh.