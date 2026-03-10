Thất bại 0-4 trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam chính thức chia tay Asian Cup 2026 Dù thủ môn Khổng Thị Hằng tỏa sáng với nhiều pha cứu thua xuất thần, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn không thể gây bất ngờ trước Nhật Bản và phải dừng bước sớm tại giải châu lục.

Tuyển nữ Việt Nam đã chính thức dừng bước tại VCK Asian Cup nữ 2026 sau thất bại 0-4 trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản trong lượt trận cuối bảng C. Dù đã nỗ lực bảo vệ mành lưới và thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, khoảng cách về trình độ đã khiến các cô gái kim cương không thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out.

Tuyển nữ Việt Nam thua 0-4 trước Nhật Bản.

Nhật Bản áp đảo và bước ngoặt từ bóng bổng

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải hạn chế tối đa bàn thua để cạnh tranh suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt, HLV Mai Đức Chung đã chủ động cho các học trò chơi lùi sâu. Tuy nhiên, Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội đã nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo, liên tục khoét sâu vào hai hành lang cánh của Việt Nam.

Phút thứ 10, Vạn Sự thắp lên hy vọng với pha đi bóng dũng mãnh và dứt điểm uy lực, nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn đối phương. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, bước ngoặt đã đến ở phút 21. Từ quả tạt chuẩn xác của đội trưởng Hasegawa, Ueki băng vào đánh đầu hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho Nhật Bản.

Nhật Bản tỏ ra quá mạnh so với chúng ta.

Màn trình diễn xuất thần của Khổng Thị Hằng

Dù bị dẫn bàn, điểm sáng lớn nhất của Việt Nam trong hiệp một chính là thủ môn Khổng Thị Hằng. Được tin tưởng thay thế Kim Thanh, cô đã có 45 phút thi đấu đầy quả cảm với ít nhất 4 tình huống cứu thua đẳng cấp. Đáng chú ý nhất là pha bay người cản phá cú dứt điểm một chạm của Fujino ở phút 30 và tình huống hóa giải cú đánh đầu cận thành ở phút 41.

Nhờ sự xuất sắc của người gác đền, tuyển nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ với cách biệt tối thiểu, thắp lên hy vọng về một kết quả khả quan về mặt chỉ số phụ.

Sự thay đổi chiến thuật và sự bùng nổ của Hamano

Sang hiệp hai, Nhật Bản thay đổi phương án tấn công khi chủ động đánh thẳng vào trung lộ thay vì leo biên. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 51 khi Hamano tận dụng khoảng trống sau những pha phối hợp tinh quái để nâng tỷ số lên 2-0.

Hamano ghi bàn cho Nhật Bản.

Áp lực liên tục khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam suy giảm đáng kể. Trong các phút 64 và 67, lần lượt Aoba Fujino và Seike tận dụng những kẽ hở trong vòng cấm để ghi thêm hai bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ Phù Tang.

Thống kê trận đấu và bảng xếp hạng chung cuộc

Thất bại này khiến tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng C với hiệu số bàn thắng bại là -4. Kết quả này không đủ để thầy trò HLV Mai Đức Chung đi tiếp khi so sánh với hai đội đứng thứ 3 khác là Philippines và Uzbekistan (cùng có hiệu số -2).

Thông số Nhật Bản Việt Nam Tỷ số 4 0 Người ghi bàn Ueki (21'), Hamano (51'), Fujino (64'), Seike (67') - Xếp hạng bảng C 1 3

Dù phải dừng bước sớm, tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ nữ Việt Nam trước một đối thủ hàng đầu thế giới vẫn xứng đáng nhận được sự ghi nhận. Đội tuyển sẽ cần những bước chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các mục tiêu tiếp theo trong tương lai.