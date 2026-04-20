Thất bại 1-2 tại Etihad: Mikel Arteta và giới hạn cuối cùng trong cuộc đua vô địch Trận thua trước Manchester City không chỉ khiến Arsenal lung lay hy vọng vô địch mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực chiến thuật của Mikel Arteta sau gần 7 năm nắm quyền.

Giấc mơ chinh phục Ngoại hạng Anh của Arsenal đang đứng trước thử thách nghiệt ngã sau thất bại 1-2 trước đối thủ trực tiếp Manchester City. Trận thua tại Etihad không đơn thuần là câu chuyện về điểm số, mà còn là sự phơi bày những hạn chế mang tính hệ thống dưới triều đại Mikel Arteta.

Sự sụp đổ từ những bài toán chưa có lời giải

Trong một ngày mà Manchester City cho thấy sự sắc sảo vượt trội, các bàn thắng của Rayan Cherki và Erling Haaland đã trực tiếp giáng đòn mạnh vào tham vọng của đội bóng thành London. Dấu ấn duy nhất của Arsenal trong trận này là bàn rút ngắn tỷ số của Kai Havertz, song pha lập công này xuất phát nhiều hơn từ sai lầm cá nhân của thủ thành Gianluigi Donnarumma thay vì một pha dàn xếp bài bản.

Giới chuyên môn nhận định rằng nguyên nhân sâu xa của sự sụp đổ này nằm ở việc thượng tầng Arsenal đã trao quá nhiều quyền lực cho một nhà cầm quân vẫn đang trong quá trình học hỏi. Hình ảnh Arteta bất lực ngoài đường pitch nhìn kịch bản cũ lặp lại đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ Pháo thủ trong những trận cầu đinh.

Bài toán thể lực và dấu hỏi về năng lực xoay tua

Tháng 12 này sẽ đánh dấu năm thứ 7 Mikel Arteta nắm quyền tại Emirates, nhưng những căn bệnh cũ vẫn chưa được chữa khỏi. Việc đội hình cạn kiệt ý tưởng và thể lực trong hiệp hai là minh chứng điển hình. Tình trạng này từng xuất hiện trong thất bại tại chung kết Carabao Cup hồi tháng 3, khi nhà cầm quân 44 tuổi hoàn toàn lép vế trước nhãn quan chiến thuật của Pep Guardiola.

Bên cạnh đó, cách quản lý nhân sự của Arteta cũng đang bị đặt dưới kính hiển vi. Việc lười xoay tua đội hình khiến các trụ cột liên tục dính chấn thương ở những thời khắc sinh tử. Những cầu thủ còn lại thường xuyên thi đấu trong tình trạng đuối sức, dẫn đến lối chơi thụ động và thiếu đột biến.

Cơ hội cuối cùng để sửa sai

Dù đang rơi vào thế yếu, cánh cửa vô địch vẫn chưa hoàn toàn đóng sập với đội chủ sân Emirates. Trong khi Manchester City bận rộn với đấu trường FA Cup, Arsenal sẽ có cơ hội tích lũy điểm số trong hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà gặp Newcastle United và Fulham.

Đây được xem là cơ hội vàng để thầy trò Arteta dồn áp lực ngược lên đoàn quân của Guardiola trước khi đội bóng này làm khách tại Everton vào tháng 5. Để hiện thực hóa mục tiêu, Arsenal cần một lối chơi dũng cảm hơn. Arteta buộc phải tìm cách tối ưu hóa sự sáng tạo của Martin Odegaard và khai thác tối đa năng lực của Viktor Gyokeres nếu không muốn đối diện với một mùa giải trắng tay khác sau gần một thập kỷ tái thiết.