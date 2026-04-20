Thất bại 1-2 tại Etihad: Vì sao Arsenal vẫn đủ bản lĩnh để lật đổ Man City? Dù để Man City thu hẹp khoảng cách sau trận thua sát nút, màn trình diễn của Arsenal tại Etihad và sự trở lại của Odegaard vẫn thắp sáng hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận đại chiến tại Etihad đã khép lại với chiến thắng 2-1 kịch tính của Manchester City, trực tiếp thổi bùng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dù Arsenal đã giữ ngôi đầu bảng trong 201 ngày liên tiếp, kết quả này khiến vị thế của họ lung lay dữ dội trước sức ép khủng khiếp từ nửa xanh thành Manchester.

Hiện tại, thầy trò Mikel Arteta đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí số một nếu Man City giành chiến thắng trong trận đá bù. Chỉ cần thêm một trận thắng, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ chính thức vượt mặt đội khách để chiếm lấy ngôi vương, vị trí mà họ mới chỉ nắm giữ vỏn vẹn 7 ngày trong suốt hành trình mùa giải này.

Bản sắc pressing và sự trở lại của Martin Odegaard

Trái ngược với thất bại 1-4 thảm hại ba mùa trước, màn trình diễn lần này của Arsenal chứa đựng nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của Arteta không hề co cụm phòng ngự mà chủ động triển khai hệ thống gây áp lực tầm cao (high-pressing) đầy ấn tượng, khiến Man City gặp vô vàn khó khăn trong khâu triển khai bóng từ sân nhà.

Linh hồn trong lối chơi đó chính là đội trưởng Martin Odegaard. Dù mới là trận đá chính thứ ba sau chấn thương dài hạn, tiền vệ người Na Uy vẫn cho thấy nhãn quan chiến thuật đẳng cấp thế giới. Nhờ khả năng điều phối của anh, Arsenal đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu vực một phần ba sân đối phương tới 5 lần chỉ trong 25 phút đầu trận.

Chính từ một tình huống gây sức ép như vậy, Kai Havertz đã tận dụng sai lầm trong việc xử lý bóng của thủ thành Gianluigi Donnarumma để ghi bàn gỡ hòa. Odegaard thừa nhận chiến thuật pressing đã mang lại hiệu quả vượt mong đợi, giúp hàng công Arsenal luôn trong trạng thái sẵn sàng đoạt bóng và trừng phạt đối thủ.

Khoảnh khắc quyết định của Erling Haaland

Hàng công Arsenal với sự hiện diện của Havertz cùng sự hỗ trợ từ Declan Rice và Martin Zubimendi đã tạo ra những đợt hãm thành nghẹt thở trong hiệp hai. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến họ phải trả giá đắt. Cả Kai Havertz và Gabriel Martinelli đều bỏ lỡ những cơ hội đối mặt mười mươi trong cùng một đợt tấn công.

Quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã trừng phạt Arsenal. Chỉ 4 phút sau khi Eze bỏ lỡ cơ hội, Erling Haaland đã tung cú đòn quyết định dập tắt mọi nỗ lực của đội khách. Bàn thắng của Haaland không chỉ mang về 3 điểm mà còn gieo rắc nỗi ám ảnh về lịch sử lặp lại cho Pháo thủ, giống như cách anh từng khiến họ ôm hận vào tháng Tư mùa giải 2022/23.

Kịch bản cho chặng đường cuối: Hiệu số bàn thắng là chìa khóa

Dù Manchester City đang nắm quyền tự quyết, con đường dẫn đến ngai vàng của Arsenal vẫn chưa hoàn toàn đóng sập. Theo tính toán, nếu cả hai đội cùng thắng toàn bộ các vòng đấu còn lại, chức vô địch sẽ được phân định bằng chỉ số phụ, cụ thể là hiệu số bàn thắng bại.

Lịch thi đấu sắp tới có phần ủng hộ Arsenal khi họ chỉ phải gặp Fulham và Burnley. Trong khi đó, Man City sẽ phải hành quân tới sân của những đối thủ khó chịu như Everton và Bournemouth. Sự kết hợp giữa Odegaard và Eze được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal duy trì sức công phá mạnh mẽ để tích lũy hiệu số tốt nhất có thể.

Mikel Arteta khẳng định các cầu thủ của ông hiện đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bản thân sau khi chơi sòng phẳng tại Etihad. Cuộc đua song mã này hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số bất ngờ khi áp lực tâm lý có thể thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc sơ sẩy của bất kỳ bên nào.