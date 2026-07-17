Thất bại của Thomas Tuchel tại World Cup 2026: Lời minh oan muộn màng cho Gareth Southgate Những điều chỉnh chiến thuật sai lầm của Thomas Tuchel trong trận bán kết với Argentina đã khiến tuyển Anh đánh mất lợi thế, đồng thời gợi lại những giá trị bị lãng quên thời Gareth Southgate.

Khi Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) bổ nhiệm Thomas Tuchel, mục tiêu rất rõ ràng: tìm kiếm một "sát thủ" trên băng ghế huấn luyện, một người có thể đưa ra những quyết định thay đổi cục diện trận đấu mà Gareth Southgate thường bị cho là quá thận trọng hoặc chậm trễ. Tuy nhiên, thất bại cay đắng tại bán kết World Cup 2026 trước Argentina đã chứng minh một thực tế nghiệt ngã: đôi khi, sự quyết đoán thái quá cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Những quyết định nhân sự của Tuchel bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Getty Images.

Bi kịch từ sự chủ động

Tại Atlanta, tuyển Anh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ dưới thời Tuchel trong 70 phút đầu tiên. Bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon không chỉ là kết quả của một pha phối hợp sắc nét mà còn là minh chứng cho sự linh hoạt trong lối chơi tấn công. Tuy nhiên, khi Argentina bắt đầu đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, bản năng của một huấn luyện viên ưa thích sự kiểm soát tuyệt đối của Tuchel đã trỗi dậy.

Thay vì duy trì áp lực để giảm tải cho hàng thủ, chiến lược gia người Đức quyết định rút cả Reece James và Anthony Gordon – hai hạt nhân trong khả năng chuyển trạng thái – để chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ thuần túy. Ý đồ là bảo toàn lợi thế, nhưng hệ quả lại là một sự sụp đổ về mặt cấu trúc.

Thống kê sau trận cho thấy sự thay đổi này đã đẩy tuyển Anh vào thế "tự sát". Trong 20 phút cuối trận và hiệp phụ, tỷ lệ kiểm soát bóng của Tam Sư giảm xuống mức kỷ lục 12%. Việc lùi quá sâu không chỉ mời gọi những đợt hãm thành liên tiếp từ Lionel Messi và các đồng đội mà còn khiến tuyển Anh mất hoàn toàn khả năng phản công. Khi không còn Gordon trên sân, những đường chuyền dài thoát pressing của tuyển Anh trở nên vô hại vì thiếu tốc độ ở phía trên.

Cái bóng của Gareth Southgate

Trong nhiều năm, Southgate bị chỉ trích vì sự thụ động trong các trận cầu lớn, tiêu biểu là các thất bại trước Croatia (2018), Ý (2021) hay Tây Ban Nha (2024). Người hâm mộ khao khát một huấn luyện viên dám thay đổi. Tuchel đã thay đổi, nhưng ông lại thay đổi theo cách phá vỡ sự cân bằng đang có.

Southgate đã làm không tệ ở ĐTQG. Ảnh: Getty Images.

Sự vắng mặt của Reece James đã để lộ khoảng trống chết người trong việc ngăn chặn các tình huống phạt góc ngắn của Argentina. Chính từ một pha bóng như vậy, Lionel Messi đã kiến tạo cho Enzo Fernandez gỡ hòa. Đến khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, Tuchel nhìn lại băng ghế dự bị và nhận ra ông đã rút hết những quân bài có khả năng gây đột biến nhất.

Thất bại này mang lại một cái nhìn công bằng hơn cho triều đại của Southgate. Nó chỉ ra rằng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi sự gắn kết không bao giờ đạt đến mức hoàn hảo như câu lạc bộ, việc duy trì một hệ thống ổn định đôi khi quan trọng hơn những thử nghiệm chiến thuật táo bạo giữa trận đấu. Southgate có thể thiếu nhạy bén, nhưng ông hiểu rõ giới hạn và khả năng chịu đựng của các học trò dưới áp lực cực đại.

Cuối cùng, kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại với bóng đá xứ sở sương mù: một giải đấu đầy hứa hẹn kết thúc trong nước mắt. Thomas Tuchel không phải là một huấn luyện viên tồi, nhưng trận thua Argentina cho thấy danh hiệu "đẳng cấp thế giới" không phải là chiếc đũa thần có thể giải quyết mọi vấn đề thâm căn cố đế của Tam Sư. Mục tiêu tìm kiếm sự hoàn hảo của FA một lần nữa lại va phải thực tế khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.