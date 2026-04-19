Thể Công Viettel 1-0 HAGL: Wesley Nata lập công đưa đội áo lính áp sát ngôi đầu Pha đánh đầu đẳng cấp của ngoại binh Wesley Nata giúp Thể Công Viettel vượt khó trước HAGL, củng cố vị trí thứ hai bảng xếp hạng V-League dù vắng HLV Popov.

Bàn thắng bằng đầu hiểm hóc của Wesley Nata ở phút 73 đã định đoạt kết quả trận đấu kịch tính tại sân Hàng Đẫy, TP.Hà Nội. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước HAGL không chỉ khẳng định bản lĩnh của Thể Công Viettel trong hoàn cảnh thiếu vắng "thuyền trưởng" Velizar Popov do án phạt, mà còn giúp họ duy trì thế bám đuổi quyết liệt cho ngôi vương V-League mùa này.

Viettel trải qua một trận đấu nhọc nhằn trước HAGL. Ảnh: CLB HAGL.

Nỗi ám ảnh từ khung gỗ

Dù không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Popov trên băng ghế kỹ thuật và thiếu vắng trụ cột hàng thủ Bùi Tiến Dũng, Thể Công Viettel vẫn chủ động áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà tạo ra một cường độ pressing lớn, buộc HAGL phải lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với đại diện áo lính trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 19, Văn Tú thực hiện pha bắt volley sấm sét khiến toàn bộ hàng thủ đối phương đứng hình, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang. Kịch bản tương tự lặp lại ở đầu hiệp hai khi trung vệ Kyle Colonna bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng tìm đến đúng khung gỗ trong sự nuối tiếc của các cổ động viên nhà.

Wesley Nata phá vỡ thế bế tắc

Sau nhiều nỗ lực hãm thành liên tục, nút thắt của trận đấu cuối cùng cũng được gỡ bỏ ở phút 73. Từ một pha dàn xếp tấn công sắc nét bên hành lang cánh trái, Đinh Xuân Tiến thực hiện quả treo bóng với quỹ đạo chuẩn xác vào khu vực cấm địa.

Ngoại binh Wesley Nata cho thấy khả năng chọn vị trí thông minh khi thực hiện cú đánh đầu ngược đầy ý đồ. Bóng găm thẳng vào góc xa khung thành, khiến nỗ lực bay người của thủ môn Trần Trung Kiên trở nên vô vọng. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa cực lớn cho đội chủ sân Hàng Đẫy sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước đó.

Hai đội tạo ra một thế trận giằng co.

Bản lĩnh phòng ngự và kịch tính phút cuối

Bị dẫn bàn, HAGL không còn đường lui và buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những phút bù giờ cuối cùng chứng kiến sự kịch tính đẩy lên cao trào khi Elias Conceicao có cơ hội vàng với pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, thủ thành Nguyễn Văn Việt đã chứng minh lý do anh là chốt chặn tin cậy với pha đổ người cứu thua xuất thần, bảo toàn trọn vẹn 3 điểm cho đội nhà.

Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và tiếp tục phả hơi nóng vào đội dẫn đầu. Trong khi đó, HAGL sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong các vòng đấu tới để nới rộng khoảng cách với nhóm nguy hiểm.

Thống kê sau trận đấu

Thông số Thể Công Viettel HAGL Tỷ số 1 0 Ghi bàn Wesley Nata (73') - Khung gỗ 2 0

Đội hình xuất phát: