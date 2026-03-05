Thể Công Viettel 1-1 Ninh Bình: Thẻ đỏ tai hại và dấu chấm hết cho hy vọng vô địch Văn Khang lập công nhưng thẻ đỏ của Hoàng Minh khiến Thể Công Viettel bị Ninh Bình cầm hòa 1-1, qua đó bị đội đầu bảng bỏ xa 11 điểm trong cuộc đua vô địch.

Khoảnh khắc Nguyễn Đức Hoàng Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ hiệp một đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình. Trận hòa 1-1 tại vòng 21 LPBank V.League 2025/26 không chỉ khiến đội chủ sân Hàng Đẫy đánh mất lợi thế dẫn bàn mà còn khiến tham vọng lên ngôi vô địch của họ dần trở nên xa vời khi khoảng cách với ngôi đầu đã bị nới rộng lên thành 11 điểm.

Bước ngoặt từ chấm 11m và tấm thẻ đỏ nghiệt ngã

Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy mang tính chất của một trận "cầu 6 điểm" khi cả hai đội đều khao khát bám đuổi nhóm dẫn đầu. Thể Công Viettel nhập cuộc đầy chủ động với sơ đồ thiên về tấn công, liên tục gây áp lực lên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 3, Lucao đã đưa ra lời cảnh báo bằng pha đánh đầu dũng mãnh, buộc hàng thủ Ninh Bình phải hoạt động hết công suất.

Sức ép liên tục của đội bóng áo lính cụ thể hóa thành ưu thế ở phút 26. Từ đường chuyền khó chịu của Đức Chiến, thủ môn Văn Lâm phạm lỗi với Khuất Văn Khang trong vòng cấm, đem về quả phạt đền cho chủ nhà. Dù Lucao không thắng được Văn Lâm trên chấm 11m, nhưng Khuất Văn Khang đã kịp thời băng vào đá bồi góc xa, mở tỷ số trận đấu ở phút 30.

Tuy nhiên, khi lợi thế tâm lý đang lên cao, Thể Công Viettel bất ngờ chịu tổn thất lớn. Phút 45+3, Hoàng Minh có pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày ở sát đường biên. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội chủ nhà vào thế thiếu người trong suốt hiệp thi đấu còn lại.

Hoàng Minh hóa "tội đồ" của Viettel.

Ninh Bình vùng lên trong cơn mưa nặng hạt

Tận dụng lợi thế hơn người, huấn luyện viên Bae Ji Won chỉ đạo các cầu thủ Ninh Bình đẩy cao đội hình ngay đầu hiệp hai. Thành quả đến sớm ở phút 52 khi Dụng Quang Nho tung cú dứt điểm táo bạo đánh bại thủ thành Văn Việt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút tiếp theo, Ninh Bình kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự xuất hiện của Trọng Long giúp tuyến giữa đội khách thi đấu thanh thoát hơn. Tuy nhiên, cơn mưa lớn trút xuống Hàng Đẫy khiến mặt sân trơn trượt, ảnh hưởng đáng kể đến các pha phối hợp nhỏ sở trường của đội khách. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội đối mặt mười mươi, nhưng các chân sút như Friday hay Văn Thuận đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.

Viettel chia điểm trên sân nhà.

Trận hòa này được xem là một bước lùi lớn cho cả hai đội, đặc biệt là Thể Công Viettel khi họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua xưng vương. Với việc chỉ có thêm 1 điểm, đội bóng áo lính đã gián tiếp tạo điều kiện cho Công an Hà Nội tiến gần hơn đến chức vô địch mùa này.

