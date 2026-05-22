Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND: Siêu phẩm volley của Xuân Tiến cứu rỗi đội bóng áo lính Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Thể Công Viettel đã phải chia điểm đầy nhọc nhằn trước đội bét bảng PVF-CAND tại vòng 24 V.League nhờ khoảnh khắc xuất thần của Đinh Xuân Tiến ở phút 76.

Thể Công Viettel vừa trải qua 90 phút đầy sóng gió ngay tại sân nhà khi chạm trán PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 24 V.League. Dù được dự báo sẽ có một chiến thắng dễ dàng, đoàn quân áo lính đã phải nhờ đến sự tỏa sáng cá nhân của Đinh Xuân Tiến mới có thể giữ lại một điểm quý giá, tránh khỏi một thất bại ê chề trước đối thủ đang nỗ lực trụ hạng.

Sự bế tắc của Thể Công Viettel khi thiếu vắng Lucao

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Lucao do án treo giò đã lập tức bộc lộ những lỗ hổng lớn trong cách vận hành chiến thuật của Thể Công Viettel. Thiếu đi một trung phong có khả năng càn lướt và làm tường, các phương án hãm thành của đội chủ nhà trở nên rời rạc, thiếu tính đột biến và dễ dàng bị bẻ gãy từ xa.

Trong khi đó, PVF-CAND đã phô diễn một tinh thần chiến đấu lỳ lợm với hệ thống phòng ngự lùi sâu. Ban huấn luyện đội khách chủ động thiết lập đội hình với chín cầu thủ giăng ngang quanh khu vực cấm địa, biến Mpande thành điểm nổ duy nhất trong các tình huống phản công chớp nhoáng.

PVF-CAND bất ngờ có bàn mở tỷ số trong hiệp một.

Bất ngờ lớn nhất trận đấu nổ ra ở phút 19 khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm của chủ nhà. Trên chấm 11m, tiền đạo Alastair đã không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Việt để mở tỷ số trận đấu ở phút 24.

Khoảnh khắc ngôi sao và siêu phẩm cứu vãn một điểm

Sau giờ nghỉ, sức ép nghẹt thở liên tục được Thể Công Viettel dồn về phía khung thành đối phương. Những nỗ lực rê dắt cá nhân của Pedro Henrique hay Nhâm Mạnh Dũng dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa đủ để xuyên thủng bức tường phòng ngự kiên cố của đội bóng áo xanh.

Phải đến phút 76, sự khác biệt mới được tạo ra từ một pha phối hợp mẫu mực. Đón đường chuyền như đặt từ hành lang trái của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến thực hiện nhịp đỡ ngực hoàn hảo để loại bỏ người kèm, sau đó lập tức xoay người tung cú bắt volley chéo góc không cho thủ thành đối phương bất cứ cơ hội cản phá nào.

Xuân Tiến có một pha volley thành bàn tuyệt đẹp.

Bàn thắng gỡ hòa như tiếp thêm lửa cho đội chủ nhà. Trong quãng thời gian chín phút bù giờ, Thể Công Viettel đã tạo ra sức ép nghẹt thở. Phút 88, một pha tạt cánh đánh đầu chuẩn xác tưởng chừng đã mang về bàn thắng thứ hai, nhưng phản xạ xuất thần của người gác đền bên phía PVF-CAND đã từ chối hy vọng giành trọn ba điểm của đội bóng áo lính.

Thông số bàn thắng

Đội bóng Cầu thủ ghi bàn Thời điểm Thể Công Viettel Đinh Xuân Tiến 76' PVF-CAND Alastair 24' (P)

Trận hòa này giúp PVF-CAND có thêm niềm tin quan trọng trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Với Thể Công Viettel, đây là bài học về sự phụ thuộc vào các ngoại binh và khả năng dứt điểm trước những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.