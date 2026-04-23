Thể Công Viettel bám đuổi Công an Hà Nội: Bài toán hàng công định đoạt ngôi vương Kém ngôi đầu 7 điểm khi V-League còn 7 vòng đấu, Thể Công Viettel của HLV Velizar Popov cần tìm lời giải cho hàng công để nuôi hy vọng lật đổ Công an Hà Nội.

Cuộc đua vô địch V-League mùa giải 2025-2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất với sự bám đuổi gắt gao giữa các thế lực tốp đầu. Sau 19 vòng đấu, Thể Công Viettel hiện sở hữu 41 điểm, kém đội dẫn đầu là Công an Hà Nội 7 điểm. Dù đây là một cách biệt đáng kể, thầy trò HLV Velizar Popov vẫn kiên trì mục tiêu lật đổ khi giải đấu còn 7 vòng đấu phía trước.

Viettel vẫn còn cơ hội đua vô địch.

Kịch bản lật đổ trên lý thuyết

Với 21 điểm tối đa có thể giành được trong chặng đường còn lại, Thể Công Viettel hoàn toàn có quyền hy vọng vào một cú lội ngược dòng. Về mặt toán học, nếu toàn thắng cả 7 trận cuối, đội bóng áo lính sẽ kết thúc mùa giải với 62 điểm. Điều này sẽ tạo ra áp lực cực lớn lên Công an Hà Nội, bởi chỉ cần đối thủ sẩy chân và đánh rơi 6 điểm (tương đương 2 thất bại), thế cờ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Lịch thi đấu khắc nghiệt và áp lực tâm lý ở giai đoạn hạ màn thường là tác nhân dẫn đến những sai lầm bất ngờ. Thể Công Viettel đang cho thấy những tín hiệu lạc quan khi vừa bỏ túi 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng tối thiểu trước Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, những kết quả này đạt được ngay cả khi HLV Popov phải chịu án cấm chỉ đạo.

Hàng thủ thép đối đầu bài toán hàng công

Điểm tựa lớn nhất của Thể Công Viettel lúc này là hệ thống phòng ngự kỷ luật, mang đậm bản sắc quân đội. Với chỉ 15 bàn thua kể từ đầu mùa, họ đang là đội bóng có thành tích phòng ngự xuất sắc nhất giải đấu, ngang bằng với đội dẫn đầu. Tuy nhiên, sự thực dụng này cũng bộc lộ mặt hạn chế ở mặt trận tấn công.

Trước tiên thì Viettel cần phải giải quyết bài toán hàng công.

Các chân sút của HLV Popov vẫn thiếu đi sự bùng nổ cần thiết để áp đảo hoàn toàn đối thủ. Việc giành chiến thắng sát nút cho thấy bản lĩnh, nhưng để duy trì mạch thắng trong 7 trận liên tiếp, các tiền đạo cần mài sắc bản năng sát thủ. Nếu không cải thiện hiệu suất ghi bàn, nguy cơ bị chia điểm trước các đội bóng chơi tử thủ là rất lớn.

Thách thức từ nhóm bám đuổi

Không chỉ phải nhìn lên ngôi đầu, Thể Công Viettel còn phải dè chừng những đối thủ ngay phía sau. Ninh Bình và Hà Nội vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đội bóng áo lính để chiếm lấy vị trí thứ hai. Sự cạnh tranh từ nhiều phía biến chặng nước rút trở thành một bàn cờ thế phức tạp, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mùa giải.

Nhiệm vụ cấp bách của Thể Công Viettel là chắt chiu từng điểm số trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở nhóm cuối bảng. Hành trình vươn tới đỉnh vinh quang vẫn còn nguyên vẹn cơ hội nếu hàng thủ tiếp tục duy trì sự lạnh lùng và hàng công biết cách tỏa sáng đúng lúc ở những khúc cua định đoạt.