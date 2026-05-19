Thể Công Viettel có thể chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà từ mùa giải 2026/27 Việc bàn giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho Bộ Quốc phòng mở ra cơ hội để Thể Công Viettel sở hữu sân nhà 40.000 chỗ ngồi, giải quyết bài toán quá tải hạ tầng tại Hà Nội.

Thể Công Viettel đang đứng trước bước ngoặt lớn về hạ tầng khi có khả năng chuyển về thi đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ mùa giải 2026/27. Kế hoạch này được thúc đẩy sau thông tin Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chuẩn bị được bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong việc vận hành các công trình thể thao trọng điểm.

Mỹ Đình có thể sẽ là sân nhà của Thể Công Viettel từ mùa giải 2026/27.

Tiến trình tiếp nhận và đề án quản lý mới

Theo thông tin từ Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 18/5, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa công năng và hiệu quả vận hành của khu liên hợp dưới sự quản lý của ngành Quân đội.

Quá trình tiếp nhận sẽ được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật. Bộ Quốc phòng dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo cùng tổ công tác chuyên trách để khảo sát và đánh giá toàn diện hiện trạng của khu liên hợp. Sau khi hoàn tất đánh giá, một đề án vận hành chi tiết về bộ máy tổ chức, nhân sự, tài sản và cơ sở hạ tầng sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất được khai thác tối đa công suất.

Lời giải cho bài toán sân nhà và tiêu chuẩn AFC

Trong nhiều năm qua, vấn đề sân thi đấu tại Hà Nội luôn là bài toán đau đầu đối với các nhà quản lý bóng đá chuyên nghiệp. Việc ba câu lạc bộ hàng đầu cùng chia sẻ sân Hàng Đẫy đã gây áp lực cực lớn lên công tác bảo dưỡng mặt cỏ, dẫn đến chất lượng sân bãi không được đảm bảo xuyên suốt mùa giải.

Đáng chú ý, quy định từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc giới hạn số lượng đội bóng sử dụng chung một sân vận động đang tạo ra áp lực buộc các CLB phải có phương án thay thế. Việc Thể Công Viettel chọn sân Mỹ Đình không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đội bóng thuộc ngành Quân đội. Sự chuyển dịch này giúp đội bóng chủ động hơn trong lịch thi đấu và đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế cho các giải đấu châu lục.

Kỳ vọng vào sự lột xác của "chảo lửa" quốc gia

Sân Mỹ Đình với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi cùng hệ thống khán đài quy mô lớn hoàn toàn đáp ứng được vị thế và tham vọng của Thể Công Viettel. Sau chiến thắng quan trọng trước Nam Định gần đây, niềm tin của người hâm mộ dành cho đội bóng áo lính đang lên cao, và việc thi đấu tại một sân vận động đẳng cấp quốc gia sẽ là động lực lớn để đội bóng cải thiện thành tích.

Ở góc độ kinh tế, sự hiện diện thường xuyên của Thể Công Viettel tại Mỹ Đình sẽ tạo ra nguồn thu ổn định, giúp khu liên hợp có thêm kinh phí tái đầu tư, duy tu và nâng cấp trang thiết bị. Đây được xem là mô hình cộng sinh cùng phát triển giữa đội bóng chuyên nghiệp và đơn vị quản lý hạ tầng.

Bên cạnh đó, bức tranh hạ tầng bóng đá khu vực phía Bắc dự kiến sẽ có thêm sự thay đổi lớn khi Sân vận động PVF tại Hưng Yên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027 với sức chứa lên tới 60.000 người, hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh tích cực về chất lượng cơ sở vật chất bóng đá trong tương lai gần.