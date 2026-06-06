Thể Công Viettel đấu CAHN: Quyết tâm bảo vệ ngôi Á quân V-League Thể Công Viettel cần tối thiểu 1 điểm trước tân vương CAHN tại vòng cuối V-League 2025/26 để chắc chắn giành vị trí thứ hai, trong bối cảnh cả hai đội đều tổn thất lực lượng.

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2025/26 chứng kiến cuộc đối đầu tâm điểm giữa Thể Công Viettel và CAHN tại sân vận động Thiên Trường. Trong khi CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch sớm, Thể Công Viettel vẫn đang phải nỗ lực để bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi quyết liệt từ phía Ninh Bình.

Thể Công Viettel cần ít nhất 1 điểm trước CAHN để đảm bảo ngôi Á quân V-League. Ảnh: Thể Công Viettel FC.

Bối cảnh và áp lực ngôi Á quân

Tưởng chừng vị trí thứ hai đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Velizar Popov, nhưng những kết quả hòa liên tiếp ở giai đoạn nước rút đã khiến cách biệt với đội xếp thứ ba là Ninh Bình chỉ còn lại 3 điểm. Nếu thất bại trước CAHN và Ninh Bình thắng ở trận đấu cùng giờ, Thể Công Viettel sẽ đánh mất ngôi Á quân. Do đó, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm là nhiệm vụ bắt buộc đối với đội bóng áo lính.

Ngược lại, CAHN bước vào trận hạ màn với tâm lý thoải mái của nhà tân vương. Dù không còn áp lực thành tích, đoàn quân của HLV Mano Polking chắc chắn vẫn muốn khẳng định vị thế và danh dự của mình bằng một màn trình diễn cống hiến để khép lại mùa giải trọn vẹn.

Phân tích lực lượng và nhân sự

Cả hai đội đều đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng do án treo giò. Thể Công Viettel mất đi hậu vệ Đinh Viết Tú và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Phía bên kia chiến tuyến, CAHN cũng không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan.

Thông tin trận đấu Chi tiết Giải đấu V-League 2025/26 Vòng đấu Vòng 26 Địa điểm Sân vận động Thiên Trường Thời gian 18h00 ngày 7/6

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Văn Việt; Tuấn Tài, Tiến Dũng, Tuấn Phong, Văn Nam; Văn Tú, Damian Vũ; Hoàng Minh, Xuân Tiến, Công Phương; Pedro Henrique.

Văn Việt; Tuấn Tài, Tiến Dũng, Tuấn Phong, Văn Nam; Văn Tú, Damian Vũ; Hoàng Minh, Xuân Tiến, Công Phương; Pedro Henrique. CAHN: Nguyễn Filip; Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Trọng, Adou Minh; Văn Đức, Stephan Mauk; Văn Đô, Quang Hải, Leo Artur; Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc là niềm hy vọng lớn của CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Điểm nóng và dự đoán chiến thuật

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào Nguyễn Đình Bắc bên phía CAHN, người đang có phong độ cực cao và được kỳ vọng sẽ thay thế Alan dẫn dắt hàng công. Trong khi đó, Thể Công Viettel sẽ đặt niềm tin vào ngoại binh Pedro Henrique với khả năng độc lập tác chiến mạnh mẽ.

Về mặt chiến thuật, HLV Velizar Popov dự kiến sẽ thiết lập một khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự chắc chắn nơi phần sân nhà để bảo toàn mục tiêu 1 điểm. CAHN với lối chơi kiểm soát bóng sẽ cố gắng kéo giãn đội hình đối phương thông qua sự linh hoạt của Quang Hải và Leo Artur.

Việc thiếu vắng Alan có thể khiến CAHN gặp khó khăn trong khâu dứt điểm cuối cùng trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thể Công. Một kết quả hòa tại Thiên Trường sẽ là kịch bản hợp lý, giúp cả hai đội hoàn thành những mục tiêu riêng biệt trong ngày kết thúc mùa giải.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 1-1 CAHN