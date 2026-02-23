Thể Công Viettel đối đầu Nam Định: Cuộc chiến tìm lại bản sắc tại Hàng Đẫy Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, trong khi đương kim vô địch Nam Định nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu bù vòng 10 LPBank V.League 1 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Nam Định diễn ra lúc 19h15 ngày 24/2 tại sân vận động Hàng Đẫy. Đây là màn tái xuất quan trọng của cả hai đội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mang tính chất bản lề cho tham vọng của họ trong phần còn lại của mùa giải.

Cuộc chiến của những đội bóng hàng đầu V-League.

Thể Công Viettel và áp lực bám đuổi ngôi vương

Đội bóng áo lính bước vào trận đấu này với tâm thế buộc phải thắng sau thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA ngay trước kỳ nghỉ. Trận thua đó không chỉ ngắt mạch thăng hoa mà còn bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại ở hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Popov.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang sở hữu 22 điểm, xếp sau Ninh Bình (27 điểm) và CAHN (29 điểm). Một chiến thắng tại Hàng Đẫy sẽ giúp họ duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu, đồng thời lấy lại sự tự tin cho các cầu thủ sau quãng nghỉ dài. Lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu ủng hộ là điểm tựa vững chắc cho đại diện thủ đô.

Nam Định và cơn khủng hoảng của nhà đương kim vô địch

Trái ngược với vị thế mùa trước, Nam Định đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất khi rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 12 điểm sau 12 trận. Chuỗi ba trận hòa liên tiếp ở cả đấu trường quốc nội và khu vực cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng thành Nam.

Vấn đề lớn nhất của Nam Định hiện nay là khả năng kết liễu đối thủ dù thường xuyên kiểm soát bóng nhiều hơn. Khoảng cách với nhóm đua vô địch đã bị nới rộng đáng kể, buộc thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải chiến đấu để thoát khỏi nhóm cuối bảng thay vì mơ mộng bảo vệ ngôi vương.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trung tuyến

Huấn luyện viên Popov nhiều khả năng vẫn duy trì sơ đồ 4-2-3-1 với lối chơi pressing tầm cao đặc trưng. Thể Công Viettel sẽ tận dụng sự cơ động của hàng tiền vệ để bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương. Trong đó, Paulo Martins đóng vai trò hạt nhân trong việc điều tiết nhịp độ và phát động tấn công.

Phía bên kia chiến tuyến, Nam Định với sơ đồ 4-3-3 kỳ vọng vào sự sáng tạo của Tuấn Anh và khả năng càn lướt của Caio Cesar. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc lớn vào việc kết nối với bộ đôi ngoại binh trên hàng công là Percy Tau và Xuân Son. Cuộc đối đầu giữa Paulo Martins và cặp tiền vệ Nam Định sẽ là điểm nóng quyết định thành bại của trận đấu.

Nam Định sẽ tận dụng nhiều vào yếu tố ngoại binh.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều có được lực lượng tối ưu nhất khi không có trường hợp chấn thương hay treo giò nghiêm trọng nào sau kỳ nghỉ Tết.

Đội hình Thể Công Viettel (4-2-3-1) Nam Định (4-3-3) Thủ môn Văn Việt Nguyên Mạnh Hậu vệ Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài Hồng Duy, Lucas, Thanh Hào, Văn Kiên Tiền vệ Paulo Martins, Weslay Nata, Hoàng Minh, Văn Tú, Mạnh Dũng Caio Cesar, Hoàng Anh, Tuấn Anh Tiền đạo Lucas Văn Vĩ, Percy Tau, Xuân Son

Dựa trên phong độ hiện tại và lợi thế sân bãi, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn đôi chút. Nam Định dù rất khát điểm nhưng tâm lý đè nặng và sự thiếu ổn định có thể khiến họ một lần nữa trắng tay tại Hàng Đẫy.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-1 Nam Định