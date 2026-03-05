Thể Công Viettel đối đầu Ninh Bình: Quyết chiến tại Hàng Đẫy vì tham vọng vô địch Trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League 2025/26 chứng kiến màn tái ngộ đầy cảm xúc của Hoàng Đức với đội bóng cũ, trong bối cảnh cả Thể Công Viettel và Ninh Bình đều khát khao điểm số để bám đuổi top đầu.

Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình tại vòng 21 V-League 2025/26 không chỉ đơn thuần là một trận đấu giành 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho hai tham vọng đang bị lung lay sau những cú sẩy chân đáng tiếc. Sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 3/5 sẽ là nơi chứng kiến những toan tính chiến thuật đỉnh cao và màn đối đầu của những ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện tại.

Thể Công Viettel vẫn đang nuôi hy vọng bám đuổi CAHN trong cuộc đua vô địch V-League. Ảnh: Thể Công Viettel FC.

Thể Công Viettel và "gáo nước lạnh" từ Đà Nẵng

Sau chuỗi trận thăng hoa rực rỡ, Thể Công Viettel vừa bất ngờ để đội áp chót Đà Nẵng cầm hòa với tỷ số 3-3 ở vòng đấu trước. Kết quả này chẳng khác nào một gáo nước lạnh giội vào tham vọng vô địch của đội bóng áo lính, khiến khoảng cách với đội đầu bảng CAHN bị nới rộng. Dù cơ hội trên lý thuyết vẫn còn, đoàn quân của HLV Velizar Popov hiểu rằng họ không được phép đánh rơi thêm bất kỳ điểm số nào tại Hàng Đẫy nếu muốn duy trì thế bám đuổi.

Khó khăn thêm chồng chất khi Thể Công Viettel bước vào trận đấu này mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Popov trên băng ghế huấn luyện do án kỷ luật. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của tiền vệ trẻ Văn Tú vì thẻ phạt cũng sẽ buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh nhân sự ở khu vực tuyến giữa.

Ninh Bình: Tìm lại bản sắc sau cú sẩy chân

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ninh Bình cũng đang trải qua giai đoạn chững lại về phong độ. Thất bại sát nút 2-3 trước Hà Nội FC ở vòng 20 đã chấm dứt chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp của đại diện cố đô, đồng thời khiến họ đánh mất vị trí thứ 3 vào chính tay đối thủ này. Khoảng cách 2 điểm với nhóm có huy chương buộc thầy trò HLV Vũ Tiến Thành phải hành quân đến thủ đô với tâm thế tử chiến.

Tổn thất lớn nhất của Ninh Bình nằm ở hàng phòng ngự khi trung vệ ngoại binh Patrick Marcelino vắng mặt vì án treo giò. Đây là một lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm trong bối cảnh hệ thống phòng ngự của đội bóng cố đô vốn đang bộc lộ những hạn chế trong việc chống đỡ các đợt tấn công đa dạng.

Nguyễn Hoàng Đức: Ngày về đầy cảm xúc

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn về Nguyễn Hoàng Đức. Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ có chuyến trở lại Hàng Đẫy để đối đầu với chính đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh. Khả năng thoát pressing và những đường chuyền sắc bén của Hoàng Đức chính là chìa khóa để Ninh Bình hy vọng vào một kết quả có lợi. Đối đầu với anh sẽ là những người đồng đội cũ như Đức Chiến hay bộ đôi Wesley và Nhật Nam bên phía chủ nhà.

Trong khi đó, hy vọng của Thể Công Viettel sẽ đặt lên vai Khuất Văn Khang. Sức trẻ, sự đột biến và những cú sút xa uy lực của Văn Khang được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ xuyên phá hàng thủ chắp vá của Ninh Bình.

Đội hình dự kiến

Thông tin Thể Công Viettel (4-2-3-1) Ninh Bình (4-2-3-1) Thủ môn Văn Việt Văn Lâm Hậu vệ Tuấn Tài, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Viết Tú Thanh Thịnh, Thái Bình, Quang Nho, Tiến Anh Tiền vệ Nhật Nam, Wesley, Công Phương, Văn Khang Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane Tiền đạo Paulo Tapeu, Lucas Vinicius Quốc Việt, Friday

Thể Công Viettel đang được đánh giá cao hơn Ninh Bình. Ảnh: Thể Công Viettel FC.

Phân tích chiến thuật: Pressing hay Bóng dài?

Về mặt chiến thuật, Thể Công Viettel dự kiến vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Sự vận hành trơn tru của hệ thống chiến thuật là điểm tựa lớn nhất của họ dù thiếu vắng HLV trưởng. Các miếng đánh biên đa dạng sẽ là vũ khí chính để khai thác vào khoảng trống mà Marcelino để lại bên phía đối diện.

Ngược lại, Ninh Bình dưới thời HLV Vũ Tiến Thành đang bộc lộ sự phụ thuộc vào các đường chuyền dài vượt tuyến cho Geovane và Friday. Sự thiếu gắn kết ở khu vực trung lộ có thể khiến họ gặp khó khăn trước lối đá áp sát của đội chủ nhà. Nhiều khả năng Ninh Bình sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, chờ đợi thời cơ phản công dựa trên nhãn quan của Hoàng Đức.

Nhìn chung, với lợi thế sân nhà và một hệ thống vận hành ổn định hơn, Thể Công Viettel đang nắm ưu thế nhỏ trong cuộc đối đầu này. Một chiến thắng sát nút cho đội bóng áo lính là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ tận dụng tốt các sai lầm từ hàng thủ đối phương.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-1 Ninh Bình