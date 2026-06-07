Thể Công Viettel hạ gục CAHN: Nhà vô địch lỡ kỷ lục điểm số trong ngày hạ màn V-League Bàn thắng duy nhất của Hoàng Minh giúp Thể Công Viettel đánh bại tân vương CAHN 1-0 tại vòng cuối V-League 2025/2026, qua đó chính thức giành ngôi Á quân và chặn đứng tham vọng phá kỷ lục lịch sử của đối thủ.

Khoảnh khắc Nguyễn Đức Hoàng Minh sút tung lưới Nguyễn Filip không chỉ định đoạt trận derby thủ đô tại Thiên Trường mà còn chấm dứt hy vọng thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của CAHN. Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel trong vòng đấu cuối cùng V-League 2025/2026 diễn ra tối 7/6 đã khiến nhà vô địch không thể vượt qua cột mốc 64 điểm lịch sử do Hà Nội FC thiết lập năm 2018.

Sự thực dụng của đội bóng áo lính

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để tự quyết ngôi Á quân trước sức ép từ Ninh Bình, Thể Công Viettel đã chọn cách nhập cuộc đầy bản lĩnh. Dù CAHN tung ra đội hình mạnh nhất với những hảo thủ như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Filip, nhưng chính sự quyết tâm của đội bóng áo lính đã tạo ra khác biệt.

Trong 30 phút đầu tiên, CAHN kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Những cơ hội ngon ăn liên tiếp được tạo ra, nhưng sự thiếu sắc bén của Bùi Hoàng Việt Anh hay Leo Artur đã khiến nhà đương kim vô địch không thể cụ thể hóa ưu thế. Quy luật nghiệt ngã của bóng đá ngay lập tức xuất hiện ở phút 32.

Hoàng Minh ghi bàn thắng duy nhất.

Từ một pha phản công sắc lẹm, ngoại binh Paulo Tapeu có tình huống đột phá dũng mãnh bên hành lang cánh trước khi tung đường kiến tạo thuận lợi để Nguyễn Đức Hoàng Minh băng lên. Tiền vệ này dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại hoàn toàn nỗ lực cứu thua của Nguyễn Filip, đưa Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước.

Nỗ lực trong vô vọng của nhà vô địch

Bước sang hiệp hai, CAHN dồn toàn lực lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế trận cởi mở được duy trì khi Thể Công Viettel cũng sẵn sàng đáp trả bằng những tình huống vây hãm khung thành của Khuất Văn Khang hay Lucao. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự hai bên đã khiến không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm trong những phút bù giờ. Với tâm thế không chấp nhận thất bại trong ngày hạ màn, thủ thành Nguyễn Filip thậm chí đã bỏ khung thành để dâng cao tham gia tấn công trong một tình huống phạt góc. Dẫu vậy, hàng thủ Thể Công Viettel đã đứng vững để bảo toàn thắng lợi mong manh nhưng vô cùng quý giá.

Thể Công Viettel chính thức giành ngôi Á quân V-League mùa giải 2025/2026.

Dấu kết cho một mùa giải kịch tính

Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel chính thức đoạt tấm huy chương bạc V-League 2025/2026 với 54 điểm chung cuộc. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực bám đuổi bền bỉ của thầy trò đội bóng áo lính trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Với CAHN, dù đã lên ngôi vương từ sớm, thất bại này để lại sự tiếc nuối khi họ không thể ghi tên mình vào lịch sử với tư cách đội bóng giành nhiều điểm nhất trong một mùa giải. Kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC vẫn đứng vững sau gần một thập kỷ.

Thông số trận đấu: