Thể Công Viettel hạ gục Nam Định 2-0: Siêu phẩm của Nhâm Mạnh Dũng đánh bại đội bóng thành Nam Dù kiểm soát bóng tới 75%, Nam Định vẫn gục ngã 0-2 trước Thể Công Viettel bởi sự hiệu quả của Đinh Xuân Tiến và cú vuốt bóng đẳng cấp từ Nhâm Mạnh Dũng.

Trận cầu tại sân Thiên Trường đã chứng kiến một nghịch lý kinh điển của bóng đá: sự áp đảo về kiểm soát bóng không đồng nghĩa với chiến thắng. Thể Công Viettel, với lối chơi phòng ngự phản công thực dụng và đầy toan tính, đã giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách, phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống tấn công của đội bóng thành Nam khi thiếu vắng trụ cột.

Sự bế tắc của tỷ lệ kiểm soát bóng 75%

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định nhanh chóng áp đặt thế trận, đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 75%, đội chủ sân Thiên Trường liên tục triển khai các đợt pressing tầm cao và nhồi bóng từ hai hành lang biên. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son trong đội hình xuất phát đã khiến các pha phối hợp cuối cùng trở nên rời rạc.

Hàng phòng ngự của Thể Công Viettel đã vận hành như một khối bê tông vững chắc, kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của đối phương. Sự lúng túng trong khâu dứt điểm của các tiền đạo áo trắng khiến mọi nỗ lực ép sân của Nam Định chỉ dừng lại ở mức cơ hội tiềm năng, trước khi những nhát dao sắc lẹm từ đội khách xuất hiện.

Hai đòn trừng phạt và siêu phẩm của Nhâm Mạnh Dũng

Phút 38, bước ngoặt đầu tiên xảy ra từ một tình huống phản công nhanh. Văn Vũ tung quả tạt chính xác để Đinh Xuân Tiến băng vào dứt điểm. Dù thủ môn Nguyên Mạnh đã có pha cản phá xuất thần đầu tiên, nhưng Xuân Tiến đã kịp thời ập vào đá bồi, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả thành Nam.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi bằng một khoảnh khắc thiên tài. Đón đường chuyền dài từ phần sân nhà, Nhâm Mạnh Dũng thực hiện pha khống chế bước một tinh tế trước khi tung cú vuốt bóng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Trái bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng, ghim thẳng vào góc xa khung thành, khiến nỗ lực bay người của Nguyên Mạnh chỉ làm tô điểm thêm cho siêu phẩm này.

Nhâm Mạnh Dũng giúp Thể Công Viettel hạ gục Nam Định. Ảnh: Thể Công Viettel.

Bức tường thép Văn Việt và kịch tính phút cuối

Bước sang hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt tung Nguyễn Xuân Son vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Sự có mặt của tiền đạo nhập tịch giúp sức ép lên khung thành Thể Công Viettel gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, đây là ngày thi đấu chói sáng của thủ môn Văn Việt. Anh liên tiếp từ chối các pha đánh đầu hiểm hóc của Xuân Son và Lucas bằng những phản xạ cực nhanh.

Càng về cuối trận, Nam Định càng tỏ ra nôn nóng, dẫn đến nhiều pha xử lý lỗi nhịp. Kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ khi Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng áo lính chỉ còn thi đấu với 10 người. Dẫu vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để đội chủ nhà lật ngược thế cờ.

Thất bại 0-2 ngay tại Thiên Trường là một gáo nước lạnh đối với tham vọng của Nam Định, đồng thời khẳng định bản lĩnh và chiến thuật phòng ngự phản công sắc sảo của Thể Công Viettel trong mùa giải năm nay.

Thống kê trận đấu