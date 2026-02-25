Thể Công Viettel hạ Nam Định 1-0: Niềm vui không trọn vẹn vì Bùi Tiến Dũng Bàn thắng duy nhất của Nhật Nam giúp Thể Công Viettel củng cố vị trí thứ 3 trên BXH, nhưng chấn thương của thủ quân Bùi Tiến Dũng đang để lại nỗi lo lớn cho HLV Velizar Popov và ĐT Việt Nam.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thép Xanh Nam Định đã giúp Thể Công Viettel xây chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu V.League 2025/26. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Velizar Popov không thực sự trọn vẹn khi trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương, đe dọa trực tiếp đến kế hoạch của cả câu lạc bộ lẫn Đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

Nhật Nam tỏa sáng trong thế trận giằng co

Trận đấu tại sân Hàng Đẫy diễn ra với sự toan tính chiến thuật cao từ cả hai phía. Trong một thế trận giằng co và kín kẽ, bước ngoặt chỉ xuất hiện vào phút thứ 68. Nhật Nam đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem về 3 điểm quý giá cho đội bóng áo lính.

Với kết quả này, Thể Công Viettel duy trì vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 25 điểm. Đội bóng của HLV Popov hiện đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với đội xếp thứ hai là Ninh Bình, đồng thời khẳng định vị thế đối trọng nặng ký nhất trong cuộc đua vô địch cùng CLB Công an Hà Nội.

Bài toán hàng thủ khi thiếu vắng Bùi Tiến Dũng

Dù giành trọn 3 điểm, HLV Velizar Popov không giấu nổi sự lo ngại về tình hình lực lượng. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với Nam Định do chấn thương từ vòng đấu trước. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn đang trong quá trình điều trị tích cực và chưa rõ ngày trở lại.

Tiến Dũng có thể vắng mặt ở trận đấu Malaysia.

Sự vắng mặt của Tiến Dũng được coi là một tổn thất khó đong đếm. Theo HLV Popov, việc thiếu vắng thủ quân không chỉ mất đi một chốt chặn tin cậy mà còn khiến hệ thống phòng ngự phải chịu áp lực tâm lý lớn hơn bình thường.

Nỗi lo cho Đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại Asian Cup

Vấn đề của Bùi Tiến Dũng còn khiến HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam đứng ngồi không yên. Trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đang đến rất gần. Trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc, Bùi Tiến Dũng luôn là mảnh ghép then chốt bên cạnh Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Chung.

Tuy nhiên, Đội tuyển Việt Nam cũng đón nhận những tín hiệu tích cực để giảm bớt áp lực nhân sự. Trong đợt tập trung tháng 3 tới, Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ trở lại. Cả hai hậu vệ cánh này đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ chủ quản tại V.League.

Sự trở lại của những cái tên đẳng cấp này được kỳ vọng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án để vá lỗ hổng nơi hàng thủ, trong trường hợp Bùi Tiến Dũng không kịp bình phục hoàn toàn cho chiến dịch quốc tế sắp tới.