Thể Công Viettel làm khách tại Thiên Trường: Quyết tâm xây chắc ngôi á quân V-League Hành quân đến sân Thiên Trường trong bối cảnh Nam Định đang sa sút phong độ, Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành 3 điểm để củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League.

Trận cầu tâm điểm vòng 23 V-League 2025/26 giữa Nam Định và Thể Công Viettel vào lúc 18h00 ngày 17/5 mang ý nghĩa trái ngược cho hai đại diện ưu tú của bóng đá Việt Nam. Trong khi đội chủ sân Thiên Trường đang trải qua giai đoạn khủng hoảng về tâm lý, đội bóng áo lính lại tràn đầy quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành ngôi á quân trước khi mùa giải hạ màn.

Thể Công Viettel đặt mục tiêu đảm bảo vị trí thứ 2 trên BXH. Ảnh: CLB Thể Công Viettel.

Động lực đối lập tại Thiên Trường

Nam Định bước vào trận đấu này với tâm thế rệu rã. Thất bại cay đắng trước Selangor tại bán kết lượt về ASEAN Club Championship đã chấm dứt giấc mơ vươn tầm châu lục của đội bóng thành Nam. Tại đấu trường quốc nội, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hiện đứng thứ 6 và đã chắc chắn trụ hạng, nhưng việc đánh mất vị thế cựu vương khiến động lực thi đấu của họ bị đặt dấu hỏi lớn.

Ngược lại, Thể Công Viettel đang ở trạng thái tập trung cao độ. Dù ngôi vô địch gần như đã thuộc về Công An Hà Nội, nhiệm vụ giữ vững vị trí thứ hai của thầy trò HLV Velizar Popov vẫn rất cấp thiết. Với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ ba Ninh Bình, một chiến thắng tại Thiên Trường sẽ giúp họ xây chắc ngôi á quân, tránh mọi rủi ro trong cuộc đối đầu trực tiếp với Công An Hà Nội ở vòng đấu cuối cùng.

Sự trở lại của HLV Velizar Popov và bài toán kỷ luật

Điểm tựa lớn nhất của đội khách trong chuyến hành quân này chính là sự trở lại của HLV Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo sau án cấm. Sự hiện diện của chiến lược gia người Bulgaria hứa hẹn sẽ mang lại sự tinh quái và tính kỷ luật thép trong lối chơi của Thể Công Viettel.

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều chịu tổn thất ở khu vực trung tuyến. Nam Định thiếu vắng tiền vệ Tuấn Anh do án treo giò, trong khi Thể Công Viettel cũng không có sự phục vụ của Hoàng Minh với lý do tương tự. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của đội khách được đánh giá cao hơn trong việc khỏa lấp các khoảng trống này.

Chiến thuật đối lập: Công và Thủ

Trận đấu dự kiến sẽ là màn so tài giữa hai triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt. Nam Định dưới thời HLV Vũ Hồng Việt luôn trung thành với lối đá tấn công phóng khoáng, dâng cao đội hình để áp đặt thế trận. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội và những sai số nơi hàng thủ đang trở thành tử huyệt của họ trong những vòng đấu gần đây.

Nguyễn Xuân Son vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Phía bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel lại ưa thích sự thực dụng. Hệ thống phòng ngự nhiều lớp kết hợp với khả năng chuyển trạng thái chớp nhoáng là vũ khí lợi hại nhất của họ. Các đòn phản công hướng đến vị trí của Lucao – tiền đạo có khả năng tì đè và chớp thời cơ nhạy bén – sẽ là mối đe dọa thường trực đối với khung thành của Nguyên Mạnh.

Điểm nóng trên sân

Cuộc chiến tại vòng tròn trung tâm giữa Caio Cesar (Nam Định) và Wesley Nata (Thể Công Viettel) sẽ định đoạt nhịp độ trận đấu. Nếu Caio Cesar không thể kiểm soát không gian trước sức ép từ lối chơi pressing của đội khách, Nam Định sẽ rất dễ rơi vào bẫy phản công. Bên cạnh đó, sự kỳ vọng của khán giả thành Nam vẫn đổ dồn vào Nguyễn Xuân Son, khi tiền đạo nhập tịch này đang khát khao tìm lại bản năng sát thủ sau chấn thương.

Xét về động lực và phong độ ổn định, Thể Công Viettel đang chiếm ưu thế rõ rệt. Sự lỳ lợm của đội bóng áo lính dưới thời HLV Popov nhiều khả năng sẽ giúp họ khai thác tốt những lỗ hổng của một Nam Định đang thiếu tập trung để ra về với 3 điểm trọn vẹn.