Thể Công Viettel mất bộ ba trụ cột trước vòng 24 V-League: Thách thức cho ngôi Á quân Án treo giò của Lucao, Paulo Martins và Đinh Viết Tú đẩy Thể Công Viettel vào thế khó trong cuộc đua bảo vệ vị trí thứ hai trước áp lực từ Ninh Bình.

Thể Công Viettel đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng nhất từ đầu mùa giải khi bước vào vòng 24 V-League 2025/26. Việc mất cùng lúc ba nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Velizar Popov không chỉ làm suy yếu sức mạnh đội hình mà còn đe dọa trực tiếp đến mục tiêu duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Viettel tổn thất nhân sự do thẻ phạt.

Tổn thất không thể bù đắp nơi hàng công và phòng ngự

Theo thông báo chính thức từ Hội đồng kỷ luật Ban tổ chức V-League, Thể Công Viettel sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi ngoại binh Lucao và Paulo Martins cùng hậu vệ Đinh Viết Tú ở lượt trận tới. Đây được xem là những quân bài không thể thay thế trong cách vận hành lối chơi của đội bóng áo lính suốt hành trình vừa qua.

Đáng lo ngại hơn cả là trường hợp của Đinh Viết Tú. Dữ liệu xác nhận hậu vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26. Việc mất đi một chốt chặn giàu kinh nghiệm ở hành lang biên khiến hệ thống phòng ngự của Thể Công Viettel trở nên mong manh hơn bao giờ hết trong bối cảnh các đối thủ đang nỗ lực tối đa để ghi điểm.

Trên mặt trận tấn công, việc thiếu vắng "song sát" Lucao và Paulo Martins đồng nghĩa với việc ông Velizar Popov mất đi hơn 50% sức mạnh hỏa lực. Khả năng tì đè, độc lập tác chiến và duyên ghi bàn của bộ đôi này là điểm tựa giúp Thể Công Viettel bay cao ở vị trí thứ hai. Giờ đây, bài toán tìm kiếm phương án thay thế trên hàng công sẽ là thử thách cực đại cho ban huấn luyện.

Áp lực từ Ninh Bình và cuộc đua tam mã

Thống kê sau 23 vòng đấu cho thấy Thể Công Viettel đang đứng vững ở vị trí Á quân với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Ninh Bình. Tuy nhiên, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp khi giải đấu vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới chính thức khép lại.

Chỉ cần một cú sảy chân ở màn thư hùng tới, thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov sẽ tự đẩy mình vào thế khó. Sự vắng mặt của các trụ cột xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải, khi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả một danh hiệu hoặc vị trí trên bảng tổng sắp.

Làn sóng thẻ phạt càn quét V-League giai đoạn nước rút

Không chỉ Thể Công Viettel, nhiều đội bóng khác cũng đang lao đao vì tình trạng thẻ phạt tăng vọt ở giai đoạn cuối mùa. Quyết định chơi thực dụng, phòng ngự quyết liệt để bảo toàn lợi thế hoặc nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong cuộc chiến trụ hạng và đua top đầu đã khiến các trọng tài phải làm việc liên tục.

Câu lạc bộ Nhân sự vắng mặt do thẻ phạt Thể Công Viettel Lucao, Paulo Martins, Đinh Viết Tú Công an Hà Nội Cao Pendant Quang Vinh, Rogerio Alves PVF-CAND Võ Anh Quân, Nguyễn Vũ Tín Đông Á Thanh Hóa Bá Tiến, Ngọc Hà Hà Tĩnh Sỹ Hoàng, Helerson

Ngay cả nhà tân vương Công an Hà Nội cũng không nằm ngoài vòng xoáy này khi mất đi hai trụ cột quan trọng là Cao Pendant Quang Vinh và Rogerio Alves. Điều này cho thấy tính chất khốc liệt của V-League trong những vòng đấu cuối cùng, nơi mà thể lực và tâm lý thi đấu của các cầu thủ bị đẩy đến giới hạn.

Đối với huấn luyện viên Velizar Popov, khả năng xoay tua đội hình và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự lúc này sẽ là yếu tố then chốt. Sự thành bại của cả một chiến dịch dài hơi phụ thuộc hoàn toàn vào cách đội bóng quân đội vượt qua giông bão ở vòng 24 tới đây.