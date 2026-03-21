Thể Công Viettel nhọc nhằn hạ Bắc Ninh 1-0 để giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia Bàn thắng sớm của ngoại binh Lucao cùng sự can thiệp từ VAR và tấm thẻ đỏ của Lê Văn Hà đã giúp Thể Công Viettel vượt qua thử thách khó khăn từ Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy.

Thể Công Viettel đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ Bắc Ninh. Dù sớm vươn lên dẫn trước và thi đấu hơn người trong suốt hiệp hai, đội bóng áo lính đã phải trải qua những phút giây đầy căng thẳng trước sự kiên cường của đội khách.

Khoảnh khắc định đoạt của Lucao

Trận đấu tại Hàng Đẫy bắt đầu với tốc độ cao khi cả hai đội chủ động chơi áp sát và không ngại va chạm ngay từ khu vực giữa sân. Thể Công Viettel sớm khẳng định đẳng cấp của đội bóng đang chơi tại V-League bằng khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái linh hoạt.

Lucao ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Phút 13, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện. Từ một tình huống phối hợp bài bản, Lucao phá bẫy việt vị thông minh, đón đường chuyền tinh tế của đồng đội trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà chơi hưng phấn, liên tục dồn ép đối thủ với sự năng nổ của Khuất Văn Khang bên hành lang cánh.

Biến số từ công nghệ VAR và tấm thẻ đỏ

Dù bị dẫn bàn, Bắc Ninh vẫn duy trì được cấu trúc đội hình kỷ luật. Tuy nhiên, sự kịch tính của hiệp một chỉ thực sự bùng nổ ở những phút cuối liên quan đến các quyết định trọng tài. Phút 33, Nguyễn Hữu Thắng đưa được bóng vào lưới Bắc Ninh nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nhâm Mạnh Dũng đã ở vị thế việt vị và tham gia vào pha bóng, bàn thắng không được công nhận.

Đến phút bù giờ thứ 6 của hiệp một, một bước ngoặt lớn khác xảy ra. Trung vệ Lê Văn Hà bên phía Bắc Ninh có pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Nguyễn Văn Tú trong tình huống phản công nhanh. Sau khi xem lại màn hình kỹ thuật, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Văn Hà.

Bản lĩnh của 10 người và sự thận trọng của Thể Công Viettel

Bắc Ninh chỉ còn 10 người khi bước sang hiệp 2.

Bước sang hiệp hai, dù nắm lợi thế hơn người, Thể Công Viettel bất ngờ chủ động giảm nhịp độ trận đấu theo yêu cầu của HLV Popov nhằm bảo toàn tỷ số. Sự thận trọng này suýt chút nữa đã khiến họ phải trả giá. Phút 76, cầu thủ cũ của Viettel là Bruno tung cú sút uy lực trong vòng cấm, nhưng phản xạ xuất thần của thủ thành Văn Việt đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối, dù có thêm một số cơ hội phản công nhưng các chân sút áo đỏ không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Thể Công Viettel bảo toàn thắng lợi 1-0 để tiến sát hơn đến danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia.

Thống kê trận đấu Thể Công Viettel vs Bắc Ninh