Thể Công Viettel thắng nhọc Hải Phòng 1-0: Khoảnh khắc rực sáng của Lucao Bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Lucao ở phút 60 giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng kịch tính trước Hải Phòng trong trận cầu đầy toan tính.

Phút 60 của trận đấu, từ đường tạt bóng chính xác của tuyển thủ Phan Tuấn Tài, tiền đạo ngoại binh Lucao đã bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng. Kết quả này phản ánh đúng cục diện của một màn thư hùng mà sự thực dụng và kỷ luật chiến thuật được đẩy lên cao nhất.

Sự toan tính trong hiệp một

Cuộc đối đầu giữa hai thế lực của bóng đá Việt Nam khởi đi với nhịp độ thăm dò vô cùng thận trọng. Thay vì đẩy cao đội hình phủ đầu như thường thấy, cả hai ban huấn luyện đều chỉ đạo học trò chơi rình rập, ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà và chờ đợi sai lầm từ đối phương. Sự toan tính quá lớn từ khu vực trung tuyến khiến những phút đầu trôi qua mà không có cơ hội thực sự rõ nét nào được tạo ra.

Đội chủ nhà Thể Công Viettel bắt đầu gia tăng sức ép sau khoảng 15 phút đầu tiên. Những đường lên bóng của họ tập trung chủ yếu vào hai biên với sự cơ động của Hữu Thắng và Khuất Văn Khang. Áp lực liên tục được tạo ra hướng về phía khung thành của thủ môn Đình Triệu, đẩy hệ thống phòng ngự của đội bóng đất Cảng vào trạng thái báo động.

Dẫu vậy, đoàn quân của Hải Phòng không hề chịu lép vế. Họ tổ chức các đòn hồi mã thương đầy sức nặng dựa trên tốc độ của các ngoại binh. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 31, khi Tagueu thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh vượt qua cả thủ thành Văn Việt, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cuối hiệp một, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với Thể Công Viettel khi cú đánh đầu của một cầu thủ chủ nhà sau quả phạt góc của Văn Khang lại đưa bóng tìm đúng xà ngang.

Bước ngoặt từ khoảnh khắc ngôi sao của Lucao

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn hẳn khi cả hai đội đều khao khát tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 47, Hải Phòng suýt chút nữa đã làm nên chuyện từ một tình huống cố định. Hậu vệ Đàm Tiến Dũng thực hiện cú đá phạt hiểm hóc với quỹ đạo bay khó lường, buộc thủ môn Văn Việt phải trổ tài bay người cứu thua xuất sắc.

Giữa thời điểm trận đấu đang ở thế giằng co nghẹt thở nhất, đẳng cấp của các cá nhân bên phía Thể Công Viettel đã lên tiếng. Phút 60, từ cánh trái, Phan Tuấn Tài thực hiện đường tạt bóng kỹ thuật vào vòng cấm. Tiền đạo Lucao chọn vị trí cực kỳ thông minh, thực hiện pha bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, đánh bại hoàn toàn nỗ lực cản phá của Đình Triệu.

Bản lĩnh phòng ngự của đội bóng áo lính

Bàn thua buộc Hải Phòng phải dồn toàn lực lên tấn công. Những sự thay đổi về nhân sự được thực hiện nhằm gia tăng hỏa lực, với sự xuất hiện của Hữu Nam và Ronaldo Fletcher. Liên tiếp các cú dứt điểm tầm xa được thực hiện, nhưng sự thiếu chính xác và lực bóng không đủ độ khó đã không thể xuyên thủng mành lưới của Thể Công Viettel thêm một lần nào.

Hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã có một ngày làm việc kỷ luật. Các tiền vệ trung tâm tích cực tranh chấp và đánh chặn từ xa, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc giữa các tuyến của Hải Phòng. Chiến thắng tối thiểu được bảo toàn đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đem về 3 điểm quan trọng cho Thể Công Viettel.

Thống kê trận đấu

Thông số Thể Công Viettel Hải Phòng Tỷ số 1 0 Ghi bàn Lucao (60') - Tình huống đáng chú ý 1 lần dội xà ngang Tagueu bỏ lỡ (31')

Nhìn chung, đây là một chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật của Thể Công Viettel. Họ đã biết cách nhẫn nhịn trong những thời điểm khó khăn và tận dụng triệt để sai số của đối thủ để định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.