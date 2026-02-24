Thể Công Viettel thắng tối thiểu Nam Định: Nhật Nam định đoạt, nhà ĐKVĐ chìm sâu Pha lập công duy nhất của Lê Quốc Nhật Nam giúp Thể Công Viettel đánh bại Nam Định 1-0 tại Hàng Đẫy, củng cố vị trí top 3 và đẩy đối thủ xuống nhóm cuối bảng.

Trận đấu bù vòng 10 LPBank V.League 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân kết hợp với hệ thống phòng ngự kỷ luật đã giúp đội bóng áo lính giành trọn 3 điểm, đồng thời đẩy nhà đương kim vô địch lún sâu vào cơn khủng hoảng phong độ trầm trọng.

Sự bế tắc của hàng công và nỗi thất vọng mang tên Xuân Son

Bước vào cuộc đối đầu tâm điểm, cả Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định đều chịu áp lực nặng nề. Trong khi chủ nhà cần chiến thắng để bám đuổi nhóm dẫn đầu, đội khách Nam Định lại khát khao chấm dứt chuỗi trận hòa thất vọng. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn hiệp một, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt lại tỏ ra thiếu hiệu quả trong các phương án tiếp cận khung thành.

Tâm điểm của sự thất vọng một lần nữa đổ dồn về phía Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch này hoàn toàn bị phong tỏa bởi hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Thể Công Viettel. Những pha phối hợp giữa anh và Caio Cesar dễ dàng bị bẻ gãy ngay từ khu vực trung lộ, khiến hàng công Nam Định trở nên vô hại trước sự xuất sắc của hàng thủ đối phương.

Xuân Son tiếp tục gây thất vọng ở V-League. Ảnh: Vietnamnet.

Bước ngoặt từ tình huống cố định và sự can thiệp của VAR

Sau hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, nhịp độ trận đấu được đẩy cao đáng kể trong hiệp hai. Thép Xanh Nam Định nỗ lực gia tăng hỏa lực bằng việc tung tân binh Akolo Ababa vào sân. Tiền đạo này suýt chút nữa đã mở tỷ số với cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, khi các chân sút đội khách còn đang loay hoay, Thể Công Viettel đã tung ra đòn trừng phạt quyết định.

Phút 68, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ một tình huống cố định. Khuất Văn Khang thực hiện cú đá phạt hàng rào hiểm hóc khiến thủ thành Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng. Lê Quốc Nhật Nam băng vào rất nhanh, dứt điểm bồi chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tình huống bóng lộn xộn buộc công nghệ VAR phải vào cuộc để kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng. Sau hơn hai phút tĩnh lặng chờ đợi, trọng tài chính Hoàng Thanh Bình đã chính thức công nhận pha lập công trong sự vỡ òa của cổ động viên Thể Công.

Thể Công giành chiến thắng nhọc nhằn.

Bản lĩnh đội bóng áo lính và thực trạng báo động của nhà ĐKVĐ

Những phút cuối trận, Nam Định dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Hàng loạt đường tạt bóng được nhắm vào vị trí của các tiền đạo mục tiêu, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Văn Việt cùng lối chơi lăn xả của các hậu vệ Thể Công đã hóa giải mọi nguy cơ. Lối chơi khoa học dưới sự chỉ đạo của HLV Veliza Popov đã giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 25 điểm. Ngược lại, Thép Xanh Nam Định đang đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi rơi xuống vị trí thứ 12. Từ vị thế nhà đương kim vô địch, đội bóng thành Nam đang chìm sâu trong khủng hoảng và cần những thay đổi mang tính đột phá để cứu vãn mùa giải.

Thống kê trận đấu

Thông số Thể Công Viettel Thép Xanh Nam Định Tỷ số 1 0 Ghi bàn Lê Quốc Nhật Nam (68') - Thẻ vàng Đinh Viết Tú -

Đội hình xuất phát