Thể Công Viettel tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước đại chiến với Hà Nội FC Vắng bộ đôi tiền vệ Wesley Nata và Văn Tú vì án treo giò, Thể Công Viettel đối mặt thử thách lớn trong trận derby Thủ đô tại vòng 14 V-League 2025/2026.

Trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC tại vòng 14 V-League 2025/2026 đang trở thành tâm điểm của dư luận không chỉ bởi tính chất kịch tính của một trận đối đầu truyền thống mà còn vì những biến động lớn về nhân sự. Cuộc so tài diễn ra lúc 19h15 ngày 1/3 trên sân vận động Hàng Đẫy được xem là trận đấu bản lề, quyết định trực tiếp đến tham vọng vô địch của cả hai đội bóng áo lính và đội bóng bầu Hiển.

Bài toán tuyến giữa nan giải của huấn luyện viên Popov

Bước vào màn thư hùng quan trọng này, Thể Công Viettel phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi mất đi hai quân bài chủ lực ở khu vực trung tuyến. Theo thông báo chính thức từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), tiền vệ ngoại binh Wesley Nata và cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Tú sẽ phải ngồi ngoài do đã nhận đủ số thẻ phạt.

Wesley Nata là nhân tố chủ chốt của Thể Công.

Sự thiếu vắng của Wesley Nata được xem là một đòn giáng mạnh vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Popov. Kể từ đầu mùa giải, tiền vệ người Brazil đã chứng minh vai trò "linh hồn" trong lối chơi của Thể Công khi ra sân trọn vẹn 13 trận với tổng cộng 1.146 phút thi đấu. Khả năng càn quét, điều tiết nhịp độ và sự bền bỉ của Nata là yếu tố then chốt giúp Thể Công duy trì sự ổn định ở khu vực giữa sân.

Bên cạnh đó, việc Nguyễn Văn Tú không thể thi đấu cũng khiến phương án nhân sự nội binh của đội bóng áo lính bị thu hẹp đáng kể. Với 11 lần ra sân (trong đó có 9 trận đá chính), Văn Tú đã khẳng định được vị thế là một mắt xích trọng yếu, mang lại sự linh hoạt cho hàng công. Việc mất đi cả cặp đôi tiền vệ này buộc ông Popov phải tính đến những phương án thay thế đầy mạo hiểm trong bối cảnh đối đầu với một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật của Hà Nội FC.

Cuộc chiến thay đổi cục diện bảng xếp hạng

Tính chất căng thẳng của trận derby này còn đến từ khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng ở vị trí thứ 3 với 25 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC đang bám đuổi quyết liệt phía sau với khoảng cách chỉ là 4 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Thể Công cắt đuôi đối thủ và áp sát ngôi đầu, nhưng ngược lại, nếu thất bại, cục diện nhóm dẫn đầu sẽ trở nên vô cùng khó lường.

Đáng chú ý, phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng không có được đội hình mạnh nhất. Tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Đỗ Hùng Dũng vẫn tiếp tục vắng mặt do án treo giò từ tấm thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 12. Điều này tạo nên một kịch bản khá cân bằng khi cả hai đội bóng Thủ đô đều mất đi những chốt chặn quan trọng nhất ở khu vực trung tuyến.

Dù gặp khó khăn về lực lượng, nhưng với truyền thống và sự kình địch lâu đời, trận derby tại Hàng Đẫy vào tối ngày 1/3 tới đây hứa hẹn sẽ vẫn là một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Người hâm mộ đang chờ đợi tài thao lược của huấn luyện viên Popov và ban huấn luyện Hà Nội FC trong việc khỏa lấp những khoảng trống để hướng tới mục tiêu tối thượng: 3 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương V-League.