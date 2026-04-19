Thể Công Viettel vs HAGL: Bài toán bản lĩnh khi vắng HLV Velizar Popov Thể Công Viettel buộc phải thắng HAGL tại Hàng Đẫy để duy trì hy vọng vô địch V-League 2025/26, trong bối cảnh thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp từ chiến lược gia Velizar Popov.

Cuộc đua đến ngôi vương bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Tại vòng 19 V-League 2025/26, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón HAGL vào lúc 19h15 ngày 19/4 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Với khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng Công an Hà Nội, mệnh lệnh duy nhất dành cho đội bóng áo lính là giành trọn 3 điểm để không bị bỏ lại phía sau.

Biến số từ băng ghế huấn luyện

Thử thách lớn nhất của Thể Công Viettel trong trận đấu này không chỉ đến từ đối thủ mà còn nằm ở khu vực kỹ thuật. Án kỷ luật từ VFF khiến HLV trưởng Velizar Popov và HLV thể lực Wagner Ellwanger bị cấm chỉ đạo trực tiếp. Sự thiếu vắng một nhà cầm quân đầy cá tính và có khả năng đọc trận đấu nhạy bén như ông Popov chắc chắn sẽ khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự và chiến thuật khi trận đấu có diễn biến bất ngờ.

Về mặt lực lượng, dù thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng, Thể Công Viettel vẫn sở hữu bộ khung ổn định với các ngoại binh đang đạt điểm rơi phong độ tốt như Lucao và Pedro Henrique. Sự lì lợm đã giúp họ giành tới 5 chiến thắng trong 6 vòng đấu gần nhất, biến sân Hàng Đẫy thành một "pháo đài" thực sự đối với bất kỳ đối thủ nào.

Sự hưng phấn của đội bóng phố Núi

Bên kia chiến tuyến, HAGL hành quân đến thủ đô với tâm lý được giải tỏa đáng kể. Chiến thắng kịch tính trước Nam Định ngay tại Thiên Trường đã chấm dứt chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua của thầy trò HLV đội khách. Ba điểm quý giá này không chỉ giúp họ bứt lên khỏi nhóm nguy hiểm mà còn mang lại sự tự tin cho các cầu thủ trẻ.

Lực lượng của HAGL cũng được tăng cường với sự trở lại của Võ Đình Lâm và Võ Phước Bảo sau án treo giò. Lối chơi phòng ngự lùi sâu, ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà và chờ đợi thời cơ phản công dựa trên tốc độ của Batista sẽ là bài toán mà hàng thủ Thể Công Viettel cần đặc biệt lưu tâm.

Phân tích chiến thuật và Đội hình dự kiến

Việc không có HLV Popov sát cánh buộc các cầu thủ Thể Công Viettel phải thi đấu dựa trên những mảng miếng đã được rèn luyện từ trước. Đội chủ nhà dự kiến sẽ chủ động kiểm soát bóng, pressing tầm cao và khai thác triệt để sức mạnh của bộ đôi Lucao - Pedro Henrique ở khu vực trung lộ. Trong khi đó, trung vệ Jairo bên phía HAGL sẽ đóng vai trò then chốt trong việc chỉ huy hàng phòng ngự chống lại sức ép nghẹt thở từ đối phương.

Đội hình ra sân dự kiến

Thể Công Viettel (4-3-3) HAGL (4-2-3-1) Văn Việt Trung Kiên Viết Tú, Kyle Colonna, Văn Nam, Tuấn Tài Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Hữu Nam Hữu Thắng, Văn Tú, Nhật Nam Đình Lâm, Vĩnh Nguyên Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique Marciel, Thanh Nhân, Batista, Hoàng Minh

Thống kê đáng chú ý

Thể Công Viettel thắng 5/6 trận gần nhất tại V-League.

HAGL toàn thua trong 2 lần gần nhất hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp Thể Công Viettel.

Khoảng cách giữa Thể Công Viettel và đội đầu bảng hiện là 7 điểm.

Dù HAGL đang có tinh thần lên cao, nhưng xét về chiều sâu đội hình và chất lượng ngoại binh, Thể Công Viettel vẫn được đánh giá vượt trội. Nếu duy trì được sự tập trung và bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch, đội bóng áo lính hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm tại thủ đô, dù sẽ là một chiến thắng nhọc nhằn.

Dự đoán: Thể Công Viettel 2-1 HAGL