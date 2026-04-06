Thể Công Viettel yêu cầu trọng tài ngoại điều hành hai trận đại chiến với Ninh Bình Đội bóng áo lính đề nghị VPF thuê tổ trọng tài quốc tế cho các trận đấu then chốt tại V-League và Cúp Quốc gia nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Thể Công Viettel vừa có động thái quyết liệt khi chính thức gửi công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thuê trọng tài quốc tế cho hai trận đấu quan trọng nhất mùa giải gặp CLB Ninh Bình. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm loại bỏ những lo ngại về công tác trọng tài trong bối cảnh cuộc đua danh hiệu đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất.

Tổ trọng tài điều khiển trận Sông Lam Nghệ An gặp Thể Công Viettel ở vòng 17 V-League 2025/26. Ảnh: VPF.

Hai trận cầu then chốt định đoạt cả mùa giải

Theo công văn được gửi đi vào ngày 3/4, Thể Công Viettel đề xuất mời tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (bao gồm trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý) tham gia điều hành hai màn so tài với CLB Ninh Bình. Đây không chỉ là những trận đấu thông thường mà còn là rào cản quyết định đến khả năng đoạt chức vô địch của cả hai đội.

Cụ thể, hai trận đấu được đề xuất mời trọng tài ngoại bao gồm:

Trận đấu tại V-League 2025/2026: Cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng 21, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc trên bảng xếp hạng.

Trận bán kết Cúp Quốc gia: Dự kiến diễn ra vào ngày 11/6/2026, trận đấu loại trực tiếp quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết.

Nỗ lực đảm bảo sự minh bạch và công bằng

Trong văn bản gửi VPF, ban lãnh đạo Thể Công Viettel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính khách quan cho các trận đấu có tính chất sống còn. Đội bóng áo lính tin rằng việc sử dụng trọng tài ngoại sẽ góp phần nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn cho giải đấu, đồng thời giúp các cầu thủ yên tâm cống hiến trên sân cỏ mà không lo ngại về các sai sót nhận định.

"Đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng," phía Thể Công Viettel khẳng định trong công văn. Việc mời các chuyên gia quốc tế cầm còi được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhất cho cả hai câu lạc bộ.

Áp lực lên ban tổ chức và tiền lệ trong quá khứ

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Thể Công Viettel có động thái cứng rắn về công tác cầm còi. Vào tháng 11/2025, đội bóng này cũng từng gửi đề xuất tương tự nhưng không được VPF chấp thuận. Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt quan trọng của hai trận đấu sắp tới, áp lực đang đè nặng lên vai những người điều hành giải đấu trong việc đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại, VPF vẫn chưa có phản hồi chính thức trước đề nghị của Thể Công Viettel. Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là minh chứng cho sự cầu thị của ban tổ chức trong việc nâng tầm V-League, đồng thời đáp ứng được kỳ vọng về một cuộc chơi sòng phẳng từ phía các đội bóng hàng đầu.