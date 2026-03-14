Đời sống Thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc khi đi bầu cử ngày 15/3 Thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc khi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Trường hợp mất thẻ cử tri cần xuất trình giấy tờ tùy thân để cấp lại

Thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc khi cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo quy định, khi thực hiện quyền bầu cử, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri tại khu vực bỏ phiếu.

Quy định về thẻ cử tri được nêu tại Khoản 2 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 83/2025/QH15.

Cử tri phải trực tiếp thực hiện quyền bầu cử và không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định. Khi tham gia bầu cử, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri

Thẻ cử tri được phát cho cử tri trước ngày bầu cử

Theo Điều 11 Thông tư 21/2025/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử, thẻ cử tri sẽ được Tổ bầu cử phát đến tận tay cử tri chậm nhất là trước ngày bầu cử 3 ngày.

Trong quá trình phát thẻ cử tri, Tổ bầu cử phối hợp với công an cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để rà soát danh sách cử tri trên địa bàn nhằm đảm bảo việc phát thẻ đúng người và đúng danh sách.

Trường hợp không phát được thẻ cử tri cho cử tri

Nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà Tổ bầu cử không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do người đó không có mặt tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, hoặc không thể liên lạc bằng các phương tiện khác, Tổ bầu cử sẽ thông báo đến UBND cấp xã để xem xét việc xóa tên người đó trong danh sách cử tri.

Việc phát và quản lý thẻ cử tri nhằm đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định và đúng đối tượng tham gia bỏ phiếu.

Thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc mất phải xử lý thế nào?

Trong trường hợp thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất trước ngày bầu cử, cử tri phải kịp thời báo cáo với Tổ bầu cử.

Đối với thẻ cử tri bị rách hoặc hỏng, Tổ bầu cử sẽ thu hồi thẻ cũ. Nếu cử tri bị mất thẻ, Tổ bầu cử yêu cầu cử tri viết giấy xác nhận đã mất thẻ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác để đề nghị cấp lại thẻ cử tri mới.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ bầu cử sẽ báo cáo UBND cấp xã để thực hiện việc cấp lại thẻ cử tri cho cử tri.

Quản lý việc cấp lại thẻ cử tri khi bị mất

Trong trường hợp cấp lại thẻ cử tri do bị mất, Tổ bầu cử sẽ ghi chú tại danh sách cử tri để theo dõi trong ngày bỏ phiếu. Việc này nhằm tránh trường hợp người khác nhặt được thẻ cử tri bị mất và sử dụng để bỏ phiếu, làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại khu vực bỏ phiếu.

Thẻ cử tri được đóng dấu sau khi bỏ phiếu

Theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử sẽ yêu cầu cử tri xuất trình lại thẻ cử tri để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên mặt trước của thẻ.

Cử tri được giữ lại thẻ cử tri sau khi đã bỏ phiếu, nhưng không được sử dụng thẻ đã đóng dấu “Đã bỏ phiếu” để yêu cầu tham gia bỏ phiếu lần nữa.