The Forest giảm giá 78% trên Steam: Cơ hội sở hữu siêu phẩm sinh tồn nhận 95% đánh giá tích cực Tựa game sinh tồn kinh dị The Forest đang được giảm giá sâu chỉ còn 4,39 USD trên Steam. Với tỷ lệ đánh giá tích cực 95%, đây là thời điểm vàng để trải nghiệm hành trình sống sót đầy kịch tính.

The Forest, tựa game sinh tồn kinh dị đình đám được phát triển và phát hành bởi Endnight Games Ltd, đang trở thành tâm điểm chú ý trên Steam với chương trình khuyến mãi giảm giá 78%. Hiện tại, người chơi có thể sở hữu siêu phẩm này với mức giá chỉ 4,39 USD (thay vì 19,99 USD) cho đến hết ngày 09/07/2026.

An image showing an environment in The Forest.

Cốt truyện kịch tính và cơ chế sinh tồn thực tế

Ra mắt chính thức vào ngày 30/04/2018, The Forest đưa người chơi vào vai một người cha may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Nhiệm vụ cốt lõi không chỉ là duy trì sự sống trên một hòn đảo hoang sơ mà còn phải tìm kiếm đứa con trai mất tích, Timmy. Để làm được điều đó, người chơi buộc phải tương tác sâu với môi trường xung quanh nhằm thu thập tài nguyên thiết yếu như thực phẩm và nước uống.

Hệ thống xây dựng trong game được đánh giá cao nhờ tính logic. Người chơi cần chặt hạ cây xanh để lấy gỗ xây dựng nơi trú ẩn, từ những căn lều đơn sơ đến những pháo đài kiên cố. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều cần sự cẩn trọng tối đa vì hòn đảo không hề yên bình như vẻ bề ngoài.

An image showing a landscape and a boat in The Forest.

Đối đầu với trí tuệ nhân tạo của bộ tộc ăn thịt người

Điểm làm nên sự khác biệt của The Forest chính là hệ thống kẻ thù. Hòn đảo là nơi cư ngụ của một bộ tộc đột biến ăn thịt người với trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thích nghi và phản ứng linh hoạt theo hành động của người chơi. Chúng không đơn thuần là những quái vật tấn công vô tri mà có tổ chức, biết thăm dò và bao vây mục tiêu.

Để bảo vệ bản thân, người chơi phải thiết lập các bức tường phòng thủ, chế tạo vũ khí và công cụ từ những vật liệu tìm thấy trong rừng hoặc sâu trong các hang động tối tăm. Trò chơi cũng hỗ trợ chế độ phối hợp (co-op) lên đến 8 người, cho phép bạn bè cùng nhau xây dựng căn cứ và chống lại các đợt tấn công của kẻ thù.

An image showing a fight in The Forest.

Phân tích ưu điểm và hạn chế kỹ thuật

Với hơn 676.000 lượt đánh giá trên Steam và đạt tỷ lệ 95% phản hồi tích cực, The Forest đã khẳng định được vị thế trong dòng game sinh tồn. Những ưu điểm nổi bật bao gồm:

Hệ thống chế tạo (Crafting): Trực quan, chi tiết và có chiều sâu kỹ thuật cao.

Trực quan, chi tiết và có chiều sâu kỹ thuật cao. Cốt truyện ẩn giấu: Các bí ẩn được cài cắm khéo léo trong môi trường và hang động, thúc đẩy ham muốn khám phá.

Các bí ẩn được cài cắm khéo léo trong môi trường và hang động, thúc đẩy ham muốn khám phá. Cơ chế chiến đấu: Căng thẳng và đòi hỏi tư duy chiến thuật thay vì chỉ dùng sức mạnh.

Tuy nhiên, một số người chơi cho rằng độ khó của game đôi khi quá khắc nghiệt và có thể gây nản lòng cho những người mới bắt đầu. Ngoài ra, cần lưu ý rằng mức giá 4,39 USD hiện tại dù rất hấp dẫn nhưng vẫn chưa phải là mức thấp kỷ lục (từng đạt 1,99 USD vào tháng 12/2024).

Nhìn chung, với mức giá chưa đến 5 USD, The Forest vẫn là một lựa chọn đáng giá cho những ai yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở kết hợp yếu tố kinh dị tâm lý.