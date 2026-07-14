Thế hệ console tiếp theo: Dự báo giá bán PS6 và Project Helix sẽ dao động từ 600 đến 800 USD Các nhà phân tích kỳ vọng PS6 và Project Helix sẽ ra mắt với mức giá từ 600 đến 800 USD nhờ chi phí sản xuất RAM giảm bớt, giúp vực dậy thị trường máy chơi game đang suy thoái.

Trong bối cảnh thị trường máy chơi game (console) đang đối mặt với sự sụt giảm doanh số đáng kể, mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào thế hệ phần cứng tiếp theo của Sony và Microsoft. Một phân tích mới đây từ S&P Global Market Intelligence Kagan đã mang đến cái nhìn lạc quan hơn về mức giá của PlayStation 6 (PS6) và dự án máy chơi game mới của Microsoft, thường được gọi là Project Helix.

Dự báo mức giá và lộ trình ra mắt thế hệ console mới

Dựa trên các báo cáo phân tích thị trường, mức giá cho PS6 và Project Helix được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 600 đến 800 USD. Đây là một con số gây bất ngờ, bởi chi phí sản xuất các thiết bị công nghệ cao đang ngày càng đắt đỏ. Chuyên gia Neil Barbour từ S&P Global Market Intelligence cho rằng, sự thành công của đợt ra mắt này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảo ngược xu hướng sụt giảm của ngành công nghiệp console.

Bản dựng mô phỏng thiết kế của Project Helix và PS6 đặt cạnh nhau

Lộ trình ra mắt dự kiến của hai dòng máy này được ấn định vào khoảng năm 2027-2028. Theo dự báo, PS6 có thể tiêu thụ được khoảng 4 triệu đơn vị ngay trong năm đầu tiên ra mắt (2028) và tăng trưởng mạnh mẽ lên mức 17,2 triệu đơn vị vào năm 2030. Tổng doanh số toàn thị trường máy chơi game được kỳ vọng sẽ đạt 37,4 triệu chiếc vào cuối thập kỷ này.

Bài toán chi phí linh kiện và vai trò của bộ nhớ RAM

Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến mức giá dự kiến 600-800 USD chính là sự ổn định của chuỗi cung ứng linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ RAM và bộ lưu trữ. Trong những năm qua, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đã đẩy giá thành phần cứng lên cao, trực tiếp ảnh hưởng đến doanh số bán ra của thế hệ PS5 và Xbox Series X hiện tại.

Neil Barbour nhận định: "Giả định cốt lõi cho sự phục hồi của thị trường vào cuối thập kỷ này là cuộc khủng hoảng linh kiện sẽ dịu bớt vào năm 2028. Điều này cho phép Sony và Microsoft đưa phần cứng thế hệ tiếp theo ra thị trường với mức giá hợp lý hơn".

Dưới đây là bảng tóm tắt dự báo doanh số máy chơi game trong những năm tới:

Năm dự báo Tổng doanh số toàn cầu (triệu đơn vị) Ghi chú 2025 42,1 Giai đoạn bão hòa của thế hệ hiện tại 2026 33,9 Dự báo giảm 19,5% do thiếu game độc quyền 2028 - Thời điểm dự kiến ra mắt PS6 và Project Helix 2030 37,4 Thị trường phục hồi nhờ thế hệ máy mới

Chiến lược máy chơi game Premium của Microsoft

Trong khi Sony tiếp tục lộ trình truyền thống với PS6, Microsoft lại đang ấp ủ một hướng đi khác biệt với Project Helix. Gã khổng lồ phần mềm mô tả đây là một thiết bị "premium" (cao cấp), thậm chí có những đồn đoán rằng nó sẽ mang những đặc tính của một chiếc PC chơi game chuyên dụng.

CEO Xbox Asha Sharma từng hứa hẹn sẽ sử dụng những đổi mới công nghệ để phù hợp với ngân sách của người dùng. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra hoài nghi. Nếu không có các khoản trợ giá từ dịch vụ phần mềm, mức giá của Project Helix có thể vượt xa các thiết bị cầm tay hiện nay như Steam Deck. Đáng chú ý, từ ngày 1/8 tới, phiên bản Xbox Series X rẻ nhất sẽ tăng giá lên 750 USD tại một số thị trường, điều này khiến dự báo về mức giá 800 USD cho thế hệ kế tiếp trở nên có cơ sở nhưng cũng đầy thách thức.

Thách thức từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)

Mặc dù có những tín hiệu lạc quan về việc hạ nhiệt giá linh kiện, một biến số lớn vẫn đang tồn tại: sự bùng nổ của AI. Các ông lớn trong ngành sản xuất bộ nhớ như Samsung và SK Hynix đang tập trung nguồn lực để sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các trung tâm dữ liệu AI.

Việc ưu tiên sản xuất chip cho AI có thể khiến nguồn cung RAM cho các thiết bị dân dụng như máy chơi game bị hạn chế hoặc giữ ở mức giá cao lâu hơn dự kiến. Nếu điều kiện thị trường không thuận lợi, Sony có thể buộc phải lùi ngày ra mắt PS6 để tránh việc phải bán lỗ quá sâu hoặc đặt mức giá quá cao so với khả năng chi trả của game thủ.

Nhìn chung, giai đoạn 2027-2028 sẽ là cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp game. Việc duy trì mức giá dưới 800 USD trong khi vẫn đảm bảo bước nhảy vọt về hiệu năng sẽ là bài toán hóc búa nhất mà cả Sony và Microsoft cần giải quyết để giành lợi thế trong cuộc đua thế hệ mới.