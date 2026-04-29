Thế hệ Samsung Galaxy S27 có thể lột xác với thiết kế camera mới và tích hợp sạc từ tính Qi2 Samsung dự kiến thay đổi vị trí cụm camera và bổ sung chuẩn sạc Qi2 cho Galaxy S27. Bước đi này nhằm làm mới diện mạo dòng flagship sau nhiều năm duy trì thiết kế cũ.

Báo cáo mới nhất cho biết Samsung đang tiến hành đánh giá nội bộ để thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt cho dòng Galaxy S27. Thay vì chỉ nâng cấp cấu hình phần cứng định kỳ, hãng công nghệ Hàn Quốc có thể điều chỉnh toàn bộ ngôn ngữ thiết kế cụm camera vốn đã được duy trì suốt nhiều thế hệ qua.

Chiến lược làm mới thiết kế cụm camera trên flagship

Sau nhiều năm trung thành với kiểu dáng camera xếp dọc tối giản, Samsung đang cân nhắc thay đổi vị trí đặt các ống kính trên Galaxy S27. Đáng chú ý, thiết kế mới này có thể được áp dụng thử nghiệm trên một thiết bị khác trước khi ra mắt chính thức trên dòng flagship chủ lực. Đây được xem là chiến lược nhằm thăm dò phản ứng của thị trường và giảm thiểu rủi ro cho dòng sản phẩm quan trọng nhất của hãng.

Samsung có thể mang đến những thay đổi về thiết kế và phần cứng camera cho Galaxy S27

Việc điều chỉnh không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn bao gồm các thông số kỹ thuật bên trong. Động thái này cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc thoát khỏi sự "an toàn" về thiết kế để tạo ra sức hút mới cho dòng Galaxy S trong bối cảnh thị trường smartphone đang dần bão hòa.

Cụm camera sau của dòng Galaxy S đã không thay đổi nhiều trong những năm qua

Nâng cấp trải nghiệm với chuẩn sạc từ tính Qi2

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc thay đổi cấu trúc cụm camera còn được cho là để phục vụ khả năng tích hợp chuẩn sạc từ tính Qi2. Nếu trở thành hiện thực, người dùng Galaxy S27 có thể tận hưởng hệ sinh thái phụ kiện từ tính tương tự như công nghệ MagSafe của Apple mà không cần phụ thuộc vào các loại ốp lưng hỗ trợ từ bên thứ ba. Đây được đánh giá là một trong những cải tiến thực tế nhất, giúp tăng cường sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thiết kế camera sau của Galaxy S26 Ultra

Rào cản chi phí và tiêu chuẩn phần cứng hiện tại

Mặc dù có nhiều kế hoạch tham vọng, Samsung vẫn phải đối mặt với thách thức từ chi phí linh kiện ngày càng đắt đỏ. Giá RAM, bộ nhớ và chipset tăng cao có thể khiến hãng phải cân nhắc lại thời điểm tung ra các thay đổi lớn. Trong kịch bản thận trọng nhất, những nâng cấp mang tính đột phá này có thể bị dời sang thế hệ Galaxy S28.

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy S27, các thông số trên dòng Galaxy S26 Ultra hiện tại vẫn đang thiết lập những tiêu chuẩn cao cấp cho thị trường:

Đặc điểm Thông số Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM Tối đa 12GB Camera chính 200MP, hỗ trợ zoom 100x Pin và Sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W, không dây 25W Màn hình 6.9 inch Dynamic AMOLED 2X, 2K, 120Hz

Nhìn chung, lộ trình phát triển của Galaxy S27 đang cho thấy tham vọng của Samsung trong việc tái định nghĩa trải nghiệm nhiếp ảnh và tính năng sạc không dây, hứa hẹn một cuộc "lột xác" toàn diện nếu các bài toán về chi phí sản xuất được giải quyết thỏa đáng.