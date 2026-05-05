The Hust Banhmi: Hậu bản của game Việt đình đám đưa người chơi vào đời sống sinh viên Bách Khoa Tiếp nối thành công của Tiệm Phở Anh Hai, The Hust Banhmi đưa người chơi đến bối cảnh cổng Parabol huyền thoại để trải nghiệm việc kinh doanh ẩm thực đường phố đầy thú vị.

Sau sự bùng nổ bất ngờ của tựa game indie "Tiệm Phở Anh Hai", cộng đồng game thủ Việt chuẩn bị đón nhận phần hậu bản mang tên "The Hust Banhmi | Bánh Mì Bách Khoa". Trò chơi hứa hẹn không chỉ kế thừa lối chơi mô phỏng quản lý cuốn hút mà còn mở rộng quy mô với bối cảnh mang đậm dấu ấn sinh viên kỹ thuật tại Hà Nội.

Bối cảnh kịch tính phía sau những ổ bánh mì

Dù mang lớp vỏ ngoài là một trò chơi kinh doanh ẩm thực, The Hust Banhmi thực tế lại là sự tiếp nối mạch truyện từ phần trước. Câu chuyện đưa người chơi quay lại với dư âm của chiến dịch triệt phá tổ chức tội phạm "Thiên Đường" tại Đan Phương. Mặc dù băng nhóm này đã bị đánh sập, nhưng những kẻ cầm đầu vẫn đang lẩn trốn, tạo nên một không khí truy bắt căng thẳng ngay dưới lớp nền của cuộc sống thường nhật.

Một số hình ảnh về phần tiếp theo của Phở anh Hai (Nguồn: Steam)

Tái hiện chân thực đời sống sinh viên tại cổng Parabol

Điểm nhấn lớn nhất của phần 2 chính là bối cảnh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cụ thể là khu vực cổng Parabol huyền thoại. Người chơi sẽ vào vai một sinh viên (HUSTer), trực tiếp quản lý xe bánh mì cùng người bạn đồng hành đặc biệt là Mr. Gold (Cậu Vàng). So với việc nấu phở ở phần trước, lần này độ khó được nâng cao khi người chơi phải tự mình xoay xở từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, phục vụ khách hàng đến việc quản lý dòng tiền trong bối cảnh áp lực học tập và cuộc sống sinh viên.

Sức hút từ những giá trị văn hóa thuần Việt

Thành công của series game này nằm ở cách khai thác tối đa các yếu tố thuần Việt, tạo sự đồng cảm sâu sắc với người chơi trong nước:

Văn hóa vỉa hè: Tái hiện sinh động hình ảnh những quán xá, xe đẩy bánh mì quen thuộc trên đường phố Hà Nội.

Ngôn ngữ gần gũi: Sử dụng các đoạn hội thoại đời thường, dí dỏm, đậm chất sinh viên.

Hình ảnh biểu tượng: Sự xuất hiện của các nhân vật như Cậu Vàng hay kiến trúc đặc trưng của trường đại học giúp trò chơi trở nên thân thuộc.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn gameplay, The Hust Banhmi được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng game indie Việt. Trò chơi hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm ra mắt trên nền tảng Steam.