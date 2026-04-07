Thẻ Mastercard tích hợp đèn LED của Revolut: Công nghệ đằng sau những đôi mắt phát sáng Revolut vừa ra mắt thẻ thanh toán Mastercard đặc biệt tích hợp hệ thống đèn LED tự động phát sáng khi thực hiện giao dịch không chạm. Sản phẩm tận dụng năng lượng từ sóng vô tuyến của đầu đọc thẻ để vận hành mà không cần nguồn pin tích hợp.

Revolut, ngân hàng số hàng đầu, vừa giới thiệu một mẫu thẻ ghi nợ Mastercard độc đáo tại thị trường Đức với khả năng phát sáng ngay khi thanh toán. Điểm nhấn của chiếc thẻ này là hai tấm đèn LED được tích hợp khéo léo vào vị trí đôi mắt của hình ảnh chú chó trên bề mặt thẻ, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng tại các điểm bán lẻ.

Thẻ Revolut Mastercard với đèn LED phát sáng ở vị trí đôi mắt khi thực hiện thanh toán.

Nguyên lý hoạt động: Tận dụng năng lượng không dây

Hệ thống đèn LED trên thẻ Revolut không sử dụng pin bên trong. Thay vào đó, công nghệ này hoạt động dựa trên giao thức EMV Contactless (thanh toán không tiếp xúc). Khi thẻ được đưa lại gần đầu đọc NFC tại các máy POS, ăng-ten bên trong thẻ sẽ thu nhận sóng vô tuyến từ đầu đọc và chuyển hóa chúng thành điện năng thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ.

Thông thường, lượng điện năng thu được chỉ được dùng để kích hoạt chip bảo mật và truyền tải dữ liệu giao dịch. Tuy nhiên, các kỹ sư đã tối ưu hóa để tận dụng phần công suất dự phòng nhằm thắp sáng các bóng LED siêu nhỏ. Cơ chế này tương tự như cách các thẻ thử nghiệm NFC hoặc thẻ tàu điện ngầm tại Metro Taipei phát ra âm thanh hoặc nháy sáng khi người dùng đi qua cổng kiểm soát.

Đặc điểm sử dụng và chi phí sở hữu

Mặc dù là một thẻ ghi nợ Mastercard chuẩn, Revolut hiện đang phân phối sản phẩm này chủ yếu dưới dạng "thẻ crypto" trong ứng dụng. Người dùng có tùy chọn liên kết thẻ trực tiếp với các ví tiền điện tử hoặc tài khoản tiền mặt thông thường. Một số đặc điểm chính của sản phẩm bao gồm:

Giá bán: Khoảng 30 Euro (tương đương hơn 800.000 VNĐ), chưa bao gồm phí vận chuyển.

Khoảng 30 Euro (tương đương hơn 800.000 VNĐ), chưa bao gồm phí vận chuyển. Khả năng tương thích: Hoạt động với tất cả các máy POS hỗ trợ thanh toán không chạm đạt chuẩn EMV.

Hoạt động với tất cả các máy POS hỗ trợ thanh toán không chạm đạt chuẩn EMV. Thiết kế: Tích hợp hai tấm LED mỏng bên dưới lớp nhựa thẻ, đảm bảo độ bền và độ mỏng tiêu chuẩn.

Sự tiến hóa của thẻ thông minh

Việc tích hợp linh kiện điện tử vào thẻ thanh toán đang trở thành một xu hướng cá nhân hóa trong ngành tài chính. Trước đây, thị trường từng chứng kiến các mẫu thẻ tích hợp tấm nền OLED mỏng để phát sáng. Tuy nhiên, giải pháp LED của Revolut được đánh giá là thực dụng hơn nhờ độ bền cao và không yêu cầu quy trình sản xuất quá phức tạp như màn hình hiển thị.

Revolut vốn nổi tiếng với việc phát hành nhiều phiên bản thẻ đặc biệt, bao gồm cả các dòng thẻ làm từ kim loại nặng có chi phí lên tới 92 USD. Việc ra mắt thẻ LED lần này cho thấy tham vọng của ngân hàng số trong việc kết hợp giữa công nghệ thanh toán bảo mật và trải nghiệm người dùng mới lạ.