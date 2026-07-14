The New Saints 1-2 Sabah FA: Sabah FA giành chiến thắng The New Saints tiếp đón Sabah FA tại Park Hall trong bối cảnh phong độ gần nhất trái ngược, còn lịch sử đối đầu đang nghiêng về đội khách.

The New Saints 1 - 2 Sabah FA Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu The New Saints tiếp đón Sabah FA.

5' Thẻ vàng Phút 5': Ivan Lepinjica (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

28' BÀN THẮNG! Sabah FA (0-1) Phút 28': Joy Lance Mickels (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Aaron Malouda). Tỷ số: 0 - 1.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: The New Saints 53% - 47% Sabah FA, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1.

42' BÀN THẮNG! Sabah FA (0-2) Phút 42': Rəhman Daşdəmirov (Sabah FA) lập công (kiến tạo: Tymoteusz Puchacz). Tỷ số: 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (The New Saints): Daniel Davies vào sân thay Daniel Williams.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Rhys Hughes (The New Saints) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Thế trận giằng co Cầm bóng: The New Saints 47% - 53% Sabah FA, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2.

60' Thay người Phút 60' (The New Saints): Ben Clark vào sân thay eoin farrell.

60' Thay người Phút 60' (The New Saints): Isaac Jefferies vào sân thay Leo Smith.

64' Thế trận giằng co Cầm bóng: The New Saints 48% - 52% Sabah FA, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Sabah FA): Rodrigo Fernandes vào sân thay Ivan Lepinjica.

70' Thay người Phút 70' (Sabah FA): Patrick Orphe Mbina vào sân thay Joy Lance Mickels.

72' Thẻ vàng Phút 72': Ryan Brobbell (The New Saints) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (The New Saints): Josh Lock vào sân thay Ryan Brobbell.

76' Thay người Phút 76' (Sabah FA): Younes Lachaab vào sân thay Veljko Simić.

76' Thay người Phút 76' (Sabah FA): Kaheem Parris vào sân thay Aaron Malouda.

77' Thế trận giằng co Cầm bóng: The New Saints 48% - 52% Sabah FA, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Sabah FA): Xander Severina vào sân thay Aleksey Isaev.

83' Thay người Phút 83' (The New Saints): Zach nolan vào sân thay Daniel Redmond.

89' BÀN THẮNG! The New Saints (1-2) Phút 89': Josh Lock (The New Saints) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: The New Saints 45% - 55% Sabah FA, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 3.

KT Kết thúc: The New Saints 1-2 Sabah FA Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:20 15/07/2026

Đội hình chính thức The New Saints Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas 1 Nathan Shepperd 14 Daniel Williams 16 Dynel Simeu 6 Jack Bodenham 10 Daniel Redmond 21 Leo Smith 4 Dominic Corness 15 Eoin Farrell 8 Ryan Brobbel 17 Jordan Williams 20 Rhys Hughes 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 33 Júnior Almeida 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 21 Veljko Simić 10 Aleksey Isayev 19 Aaron Malouda 20 Joy Lance Mickels Dự bị The New Saints 44 George Jenkins 31 Ben Woollam 12 Harvey Godsmark-Ford 22 Danny Davies 23 Zach Nolan 34 Joshua Lock 24 Jack Nadin 27 Jake Canavan 19 Ben Clark Sabah FA 1 Amin Ramazanov 94 Ravan Mirzammadov 4 Aden McCarthy 17 Tellur Mutallimov 6 Abdulakh Khaybulaev 11 Kaheem Parris 16 Rauf Rustamli 34 Xander Severina 88 Rodrigo Fernandes Cập nhật đội hình lúc 00:01 15/07/2026

The New Saints Thống kê Sabah FA 46% Kiểm soát bóng 54% 10 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 6 3 Phạt góc 3

Cầu thủ nổi bật J. Mickels Sabah FA 1 bàn T. Puchacz Sabah FA 1 kiến tạo A. Malouda Sabah FA 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Trận đấu: The New Saints vs Sabah FA

Thời gian: 00h30 ngày 15/07/2026

Sân vận động: Park Hall

The New Saints sẽ tiếp đón Sabah FA tại Park Hall trong trận đấu thuộc UEFA Champions League. Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn là sự tương phản ở kết quả gần nhất: The New Saints vừa nhận một thất bại, trong khi Sabah FA vừa giành chiến thắng.

Phong độ gần nhất tạo ra khác biệt

Dữ liệu phong độ hiện có chỉ ghi nhận một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá một chuỗi kết quả dài hoặc khẳng định xu hướng ổn định. Tuy nhiên, xét riêng trạng thái trước trận, Sabah FA bước vào cuộc đối đầu với tín hiệu tích cực hơn khi vừa thắng, còn The New Saints cần phản ứng sau thất bại gần nhất.

Với The New Saints, lợi thế sân Park Hall có thể trở thành điểm tựa để đội chủ nhà tìm lại sự chủ động. Điều quan trọng là họ cần kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, tránh để kết quả gần nhất tạo thêm sức ép trong cách nhập cuộc. Một thế trận chắc chắn sẽ giúp The New Saints có thời gian tổ chức tấn công thay vì phải liên tục xử lý những tình huống bị động.

Trong khi đó, Sabah FA có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng mới nhất để chơi trực diện hơn. Đội khách không nhất thiết phải đẩy cao tốc độ trong mọi thời điểm, nhưng khả năng duy trì sự tập trung và khai thác những khoảng trống khi The New Saints dâng cao sẽ là chìa khóa trong cách tiếp cận trận đấu.

Đối đầu nghiêng về Sabah FA

The New Saints và Sabah FA mới có một lần đối đầu gần nhất trong dữ liệu được cung cấp. Kết quả tổng hợp cho thấy The New Saints chưa thắng và chưa hòa, trong khi Sabah FA giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách, dù không thể thay thế cho màn trình diễn trong trận đấu sắp tới.

Đối với The New Saints, việc phải đối đầu với một đối thủ từng giành ưu thế ở lần chạm trán gần nhất đòi hỏi sự tỉnh táo, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu có diễn biến giằng co. Họ cần biến lợi thế sân nhà thành khả năng kiểm soát thực tế, thay vì chỉ dựa vào yếu tố quen thuộc về địa điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Không có thông tin về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến trong dữ liệu được cấp, nên chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công.

The New Saints cần giữ cự ly đội hình hợp lý khi triển khai bóng, đồng thời hạn chế để Sabah FA có khoảng trống phản công. Đội chủ nhà cũng phải cân bằng giữa việc gây sức ép để tìm bàn thắng và duy trì sự an toàn phía sau. Ngược lại, Sabah FA có thể ưu tiên sự chặt chẽ, chờ thời cơ từ những pha chuyển trạng thái nhanh hoặc sai sót trong quá trình lên bóng của đối thủ.

Nhận định trước trận

Sabah FA đang có lợi thế về kết quả gần nhất và thành tích đối đầu, nhưng The New Saints sở hữu địa điểm thi đấu quen thuộc tại Park Hall. Vì dữ liệu phong độ còn hạn chế, cục diện trận đấu khó được đánh giá chỉ bằng một kết quả đơn lẻ.

Nhìn chung, Sabah FA có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, còn The New Saints cần thể hiện phản ứng rõ ràng sau thất bại gần nhất. Đây có thể là cuộc đối đầu được định đoạt bởi sự kiên nhẫn, khả năng kiểm soát rủi ro và chất lượng xử lý ở những thời điểm quyết định. Chưa có đủ dữ liệu để chốt một tỷ số cụ thể, nhưng ưu thế tâm lý hiện nghiêng về Sabah FA.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất The New Saints · 0 thắng 0 hòa Sabah FA · 1 thắng Sabah FA 2 - 0 The New Saints SF

The New Saints 5 trận gần nhất B T H T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Sabah FA 5 trận gần nhất T B H H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

The New Saints 0% Hòa 50% Sabah FA 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Sabah FA and -3.5 goals